Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, πριν εισέλθει σε ισραηλινό έδαφος, μια επίθεση για την οποία ανέλαβαν την ευθύνη οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι.

«Μετά τις σειρήνες αεροπορικής επιδρομής που ήχησαν στο Ταλμέι Ελαζάρ (στο βόρειο Ισραήλ), ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αναχαιτίστηκε προτού πλήξει ισραηλινό έδαφος», ανακοίνωσε ο στρατός μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram.

Λίγο αργότερα, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση. Η στρατιωτική επιχείρηση είχε στόχο «τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ορότ Ραμπίν» νότια της περιοχής της Χάιφα και έγινε με τη βοήθεια «υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρία.

