Οι Χούθι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις δύο επιθέσεις στο Ισραήλ

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για δύο επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινό στρατός δήλωσε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη πριν εισέλθει σε ισραηλινό έδαφος.

Οι Χούθι εκτόξευσαν δύο πυραύλους, τον πρώτο με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ και τον δεύτερο με στόχο ενεργειακό σταθμό νοτίως της Ιερουσαλήμ, όπως δήλωσε ο στρατιωτικός τους εκπρόσωπος Γιαχία Σαρία.

The moment people fled to shelters at Ben Gurion Airport after the sirens went off, following a Yemeni attack on Tel Aviv.#GlobalGlimpse #TelAviv #BenGurionAirport #Houthi #Israel pic.twitter.com/ENQ8dez6F6

— Global Glimpse (@GG_Glimpse) December 31, 2024