Οι Χούθι ισχυρίζονται πως χτύπησαν και εκδίωξαν το αεροπλανοφόρο Χάρι Τρούμαν και τα πλοία συνοδείας

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης που υποστηρίζονται από τους Χούθι ισχυρίστηκαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του αεροπλανοφόρου USS Harry Truman και των συνοδευτικών του πλοίων αναγκάζοντάς το να εγκαταλείψει το θέατρο επιχειρήσεων και να υποχωρήσει βορειότερα στην Ερυθρά Θάλασσα.

Προηγούμενες δηλώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης που ισχυρίζονταν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών αεροπλανοφόρων έχουν διαψευστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρότι έχει επιβεβαιωθεί η αποχώρησή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήγματα των Χούθι, από φωτογραφικό ή βιντεοληπτικό υλικό, όμως μετά από ανακοινώσεις των Χούθι για επιθέσεις σε αεροπλανοφόρα, οι ΗΠΑ έχουν διεξάγει επιθέσεις στη Χοντέιντα και τη Σαναά με κύριο στόχο, το λιμάνι της Χοντέιντα.

Ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ – CENTCOM και βλέπετε στην κεντρική μας εικόνα, έδειχνε το USS Harry Truman μαζί με τη λεζάντα: «Ένα F/A-18E Super Hornet, που ανήκει στην Strike Fighter Squadron (VFA) 81 (ο κωδικός του αεροπλανοφόρου και των συνοδευτικών πλοίων), εκτοξεύεται από το κατάστρωμα πτήσης του αεροπλανοφόρου κλάσης Nimitz USS Harry S. Truman (CVN 75) στην περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ».

An F/A-18E Super Hornet, attached to Strike Fighter Squadron (VFA) 81, launches from the flight deck of the Nimitz-class aircraft carrier USS Harry S. Truman (CVN 75) in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/5RWaFD4HIt

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 11, 2025