Βίντεο δείχνει να κατεβάζουν από αμερικανικό αεροπλάνο τον Ρώσο πρωταθλητή Νουρμαγκομέντοφ

Ο πρώην πρωταθλητής του UFC Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, γεννημένος στο νταγκεστάν της Ρωσίας, «κλήθηκε να αποβιβαστεί» από αεροπλάνο της Frontier Airlines μετά από διαφωνία για το γεγονός ότι καθόταν σε θέση στη σειρά εξόδου, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε δήλωσή της στο CNN.

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νουρμαγκομέντοφ φαίνεται σε μια συζήτηση με ένα μέλος του προσωπικού στο αεροπλάνο πριν αποχωρήσει. Ο 36χρονος θεωρείται ευρέως ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές μικτών πολεμικών τεχνών όλων των εποχών. Σε μια ανάρτηση την Κυριακή στο X σχετικά με το περιστατικό, ο Νουρμαγκομέντοφ έγραψε ότι μια «κυρία» ήταν «πολύ αγενής» μαζί του.

«Στις 11 Ιανουαρίου 2025, καθώς η πτήση 4401 από το Λας Βέγκας προς το Σαν Φρανσίσκο ετοιμαζόταν για αναχώρηση, μια αεροσυνοδός ξεκίνησε την καθιερωμένη ενημέρωση για τους επιβάτες της σειράς εξόδου», ανέφερε η Frontier σε ανακοίνωσή της. «Ο πελάτης Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ, ο οποίος καθόταν στη σειρά εξόδου, ρωτήθηκε πολλές φορές αν ήταν πρόθυμος και ικανός να βοηθήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

«Σύμφωνα με την αεροσυνοδό, ο κ. Νουρμαγκομέντοφ δεν απάντησε, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, γεγονός που τον έθεσε σε μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της FAA. Ως αποτέλεσμα, του ζητήθηκε να μετακινηθεί σε διαφορετική αναβαθμισμένη θέση, κάτι που αρνήθηκε να κάνει. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την πολιτική της αεροπορικής εταιρείας και της FAA, του ζητήθηκε να αποβιβαστεί. Η απόφαση για την αποβίβαση του πελάτη δεν είχε καμία σχέση με την εθνικότητά του και επιστρέψαμε στον ίδιο και στους συνταξιδιώτες του τα χρήματα για τις πτήσεις τους».

Τι δήλωσε ο Νουρμαγκομέντοφ για το συμβάν

«Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να διευκρινίσω ότι ήταν η FlyFrontier και όχι η AlaskaAir» είπε ο Νουρμαγκομέντοφ εξιστορώντας το συμβάν. «Η κυρία που με ρώτησε ήταν πολύ αγενής από την αρχή, παρόλο που μιλάω πολύ καλά αγγλικά και μπορώ να καταλάβω τα πάντα και συμφώνησα να βοηθήσω, εξακολουθεί να επιμένει να με απομακρύνει από τη θέση μου. Ποια ήταν η βάση για αυτό, φυλετική, εθνική ή άλλη, δεν είμαι σίγουρος».

«Αλλά μετά από 2 λεπτά συνομιλίας, κάλεσε την ασφάλεια και με απογείωσε από το αεροσκάφος, μετά από 1,5 ώρα επιβιβάστηκα σε άλλο αεροσκάφος και έφυγα για τον προορισμό μου. Έκανα ό,τι μπορούσα για να παραμείνω ήρεμος και με σεβασμό, όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο. Αλλά αυτά τα μέλη του πληρώματος θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο την επόμενη φορά και απλά να είναι ευγενικά με τους πελάτες» είπε ο Νταγκεστανός – Ρώσος πρωταθλητής.

Όποιος κάθεται στην σειρά της εξόδου κινδύνου έχει ήδη ερωτηθεί αν γνωρίζει επαρκώς την γλώσσα ώστε να βοηθήσει τους συνεπιβάτες του σε περίπτωση ατυχήματος ή δυστυχήματος από το check in.

Οι αμερικανικές αεροπορικές και τα πληρώματά τους έχουν την τάση να κατεβάζουν επιβάτες με χαρακτηριστική ευκολία. Στο παρακάτω περιστατικό κάποιοι πελάτες ένιωσαν άβολα επειδή ένας επιβάτης μίλησε σε ξένη γλώσσα και τον υποχρέωσαν να αποβιβαστεί, με ρατσιστές επιβάτες να χαιρετούν ειρωνικά.

Τι εννοεί ο Νουρμαγκομέντοφ «Έκανα ό,τι μπορούσα για να παραμείνω ήρεμος»

Ο Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ είναι ένα πολύ σκληρό παιδί, από μια από τις πιο σκληρές χώρες του κόσμου, γεννημένος στο πιο σκληρό ομόσπονδο κρατίδιο της, το Νταγκεστάν, που διέπρεψε σε ένα από τα πιο βίαια αθλήματα στον κόσμο. Στους αγώνες στο οκτάγωνο κλουβί του UFC σε αγώνες Μεικτών Πολεμικών Τεχνών – ΜΜΑ.

Αυτή την «δουλειά» δεν την κάνει αν δεν είσαι εξαιρετικά σκληρός και όταν χρειαστεί βίαιος άνθρωπος. Χαρακτηριστικά, αν δεν επαρκεί το ρεκόρ του 29-0 σε αυτούς τους αγώνες, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το βίντεο που ακολουθεί όπου όχι μόνο νικάει τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ για δεύτερη φορά, αλλά πάει και έξω από το κλουβί να «κουβεντιάσει» με την ομάδα του.

Μετά ξεσπά ένας τσακωμός επικών διαστάσεων μεταξύ αθλητών και μελών των αποστολών που έχει μείνει στην ιστορία.