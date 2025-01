Το σπίτι όπου γράφτηκε το «Light My Fire» των Doors καταστράφηκε από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες

Είναι το 1966, ο Ρόμπι Κρίγκερ είναι ένας 20χρονος νέος που όχι απλά ονειρεύεται να κάνει καριέρα στη μουσική, αλλά το κυνηγάει με όλες του τις δυνάμεις. Για αυτό και τον τελευταίο χρόνο μαζί με τους Τζων Ντένσμορ, Ρέι Μάνζαρεκ και Τζιμ Μόρισον έχουν φτιάξει τους Doors, θέλωντας να εισβάλουν στη μουσική βιομηχανία.

Η θεωρία είναι ωραία, ωστόσο στην πράξη τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Πέρα από διάφορα live που δίνουν, ακόμα δεν έχουν καταφέρει να βρουν ούτε δισκογραφική εταιρία. Μοιραία ο Ρόμπι Κρίγκερ μένει με τους γονείς του στο στο Πασίφικ Παλισέιντς – και στο σαλόνι αυτού του σπιτιού στις αρχές του 1966 ο νεαρός κιθαρίστας θα εμπνευστεί τη μελωδία και τους στίχους για το «Light My Fire».

Ένα κομμάτι που θα γίνει όχι απλά μια από τις μεγάλες επιτυχίες των Doors την επόμενη χρονιά, αλλά και «σημαία» της νεολαίας της εποχής – βοήθησαν σε αυτό οι προκλητικοί στίχοι του.

Όπως είπε ο Κρίγκερ, το τραγούδι το εμπνεύστηκε από τη μελωδία του «Hey Joe» και από τους στίχους του «Play With Fire» των Rolling Stones. Εννοείται από τη στιγμή που το έγραψε ο κιθαρίστας των Doors μέχρι να μπει το συγκρότημα στο στούντιο και να το ηχογραφήσει έναν χρόνο μετά, πολλά άλλαξαν στο κομμάτι – Ρέι Μάνζαρεκ και Τζιμ Μόρισον έβαλαν τις πινελιές τους.

Το «Light My Fire» θα αποτελέσει το δεύτερο single από το ντεμπούτο ομώνυμο άλμπουμ των Doors, ενώ θα κυκλοφορήσει και σε μια ακόμα, μικρότερη σε διάρκεια, εκδοχή μετά από απαίτηση του αφεντικού της Elektra Records ώστε να είναι φιλικό για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

