Την Παρασκευή (10/01/2025) πέθανε σε ηλικία 76 χρόνων ο José «Cha Cha» Jiménez, ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος ήταν συνιδρυτής του Rainbow Coalition και πρόεδρος της οργάνωσης Young Lords.

Κατά τις δεκαετίας του ’60 και του ’70, ο Cha Cha επιδόθηκε σε έναν αγώνα για να μην «αναβαθμιστεί» (σύμφωνα με τους real estators) το Lincoln Park, συμμαχώντας με άλλες οργανώσεις στο Σικάγο για την προστασία των κοινοτήτων με χαμηλό εισόδημα, ενώ διεκδικούσε ένα ελεύθερο Πουέρτο Ρίκο. «Η Οργάνωση των Young Lords έγινε πολιτική επειδή διαπιστώσαμε ότι το να δίνουμε απλώς δώρα δεν θα βοηθούσε τους ανθρώπους μας- έπρεπε να ασχοληθούμε με το σύστημα που τους καταπίεζε», δήλωσε κάποτε ο Jiménez.

Ο Bobby Rush, πρώην μέλος του Κογκρέσου, συνιδρυτής του Κόμματος των Μαύρων Πανθήρων του Ιλινόις και μακροχρόνιος φίλος του Jiménez, τον αποκάλεσε «κορυφαίο μαχητή», ο οποίος μπορούσε να μετακινήσει βουνά -πάντα για τους καταπιεσμένους- απλά μιλώντας, ακόμη και από νεαρή ηλικία.

«Ο Cha Cha δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται για τους απλούς ανθρώπους», δήλωσε ο Rush στους Sun-Times. «Δεσμεύτηκε να προστατεύσει την κοινότητα των Πορτορικανών. Αρνήθηκε να τους αφήσει να εξευγενιστούν. Έκανε την κοινωνία μας και τον κόσμο μας καλύτερο. Ο Cha Cha ήταν ένας φάρος για όλους μας».

Η οικογένεια του Jiménez βρέθηκε στο Σικάγο κατά τη διάρκεια ενός κύματος μετανάστευσης Πορτορικανών προς την ηπειρωτική χώρα την εποχή της «Επιχείρησης Bootstrap» -μια σειρά ομοσπονδιακών οικονομικών μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1940 για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στο νησί- και τελικά εγκαταστάθηκε στο Lincoln Park.

RIP to Jose “Cha Cha” Jimenez

🟪 the realest OG to ever do it 🟪

1948 – 2025

Palante 🙏🏽🕊 pic.twitter.com/acnBIedI2v

— elijahssir_yl ☭🔻 (@SuyuApu) January 11, 2025