Ρωσικά στρατεύματα εγκατέστησαν προγεφύρωμα στη δυτική όχθη του ποταμού Οσκίλ, αυξάνοντας την πίεση που δέχονται οι ουκρανικές δυνάμεις στην περιφέρεια του Χαρκόβου στην Ουκρανία.

Ο ρωσικός στρατός είχε προσπαθήσει επανειλημμένως να διασχίσει αυτόν τον ποταμό, κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ. «Ο εχθρός προσπαθεί να εδραιώσει τη θέση του στην κοινότητα Ντβορίτσνα (…) και να επεκτείνει το προγεφύρωμα», δήλωσε ο Αντρίι Μπεσέντιν, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κουπιάνσκ. Προειδοποίησε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά δύσκολη» για τις ουκρανικές δυνάμεις, καθώς οι εισβολείς προσπαθούν να τις πλαγιοκοπήσουν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Oskil River serves as the de-facto front line in parts of the Kharkiv region, with Ukrainian troops entrenched on the western bank.https://t.co/XcqrHb1jux

