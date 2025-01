Εξετάζεται το ενδεχόμενο αλλαγής του σχήματος Ραμστάιν για την Ουκρανία εάν οι ΗΠΑ αποσυρθούν, λέει η Γερμανία

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Πιστόριους δήλωσε σήμερα ότι η τακτική συνάντηση των συμμάχων με στόχο την επίσπευση και τον συγχρονισμό των αποστολών όπλων στην Ουκρανία θα ήταν καλύτερο να παραμείνει υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, με το βλέμμα στραμμένο στην νέα κυβέρνηση Τραμπ.

«Και εάν εκείνοι στις Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να μην παραμείνουν πλέον σ’ αυτό το σχήμα, τότε θα πρέπει να λάβουμε τις δικές μας αποφάσεις», δήλωσε ο Πιστόριους στην Ομάδα Επαφής για την Ουκρανία.

Ο ίδιος προσέθεσε ότι είναι πολύ νωρίς να εικάσει κανείς τι θα συμβεί στο σχήμα αφότου ο εκλεγμένος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου.

Βίντεο από τη συνάντηση Πιστόριους και Ζελένσκι:

At Ramstein Air Base, I met with German Minister of Defense Boris Pistorius.

Our discussion focused on military assistance to Ukraine for this year, the supply of additional air defense equipment, the future of the Ramstein format, and support for Ukrainian arms and equipment… pic.twitter.com/u8xAFQb8uL

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 9, 2025