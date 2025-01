Ζελένσκι: «Περίοδος ευκαιριών» για Ουκρανία και Ευρώπη η έλευση Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η έλευση του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου ανοίγει ένα «νέο κεφάλαιο» για τους Ευρωπαίους, οι οποίοι πρέπει «να συνεργασθούν ακόμη περισσότερο», διαβεβαιώνοντας ότι βλέπει σε αυτό «μία περίοδο ευκαιριών».

«Είναι σαφές ότι ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο -σε 11 μέρες μόλις – μία στιγμή όπου οφείλουμε να συνεργασθούμε ακόμη περισσότερο, να στηριχθούμε ακόμη περισσότερο ο ένας στον άλλον και να επιτύχουμε ακόμη πιο σημαντικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την στρατιωτική βάση του Ράμστάιν της Γερμανίας όπου διεξάγεται η διάσκεψη των συμμάχων της Ουκρανίας.

Tomorrow, I will participate in a meeting in the “Ramstein” format, with additional negotiations planned with partners at the level of defense ministers and military commanders. Ukraine’s Defense Minister, Rustem Umerov, is already in Germany and has begun initial meetings.

