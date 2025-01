Ένας διεθνής συνασπισμός υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Λετονίας θα στείλει 30.000 νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο Βρετανός υπουργός Άμυνας.

Η ομάδα αυτή, που σχηματίστηκε στις αρχές του 2024, σύναψε μια σύμβαση ύψους 45 εκατομμυρίων λιρών (54 εκατ. ευρώ) για την αγορά αυτών των drones. Ο υπουργός Τζον Χίλι έκανε την ανακοίνωση από την αμερικανική βάση του Ραμστάιν, στη Γερμανία, όπου συνεδριάζει σήμερα η Ομάδα Επαφής για την Ουκρανία, παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

30,000 new drones for Ukraine

30,000 drones will be sent to Ukraine as part of a drone development coalition led by the UK and Latvia.

The announcement was made by UK Defense Secretary John Healey at a meeting in Ramstein, where representatives of more than 50 countries… pic.twitter.com/5JCij8rDUG

— NEXTA (@nexta_tv) January 9, 2025