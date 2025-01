Πότε θα γίνουν τα παιχνίδια ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Η εκκρεμότητα που υπήρχε στο Κύπελλο Ελλάδος διευθετήθηκε, με τον Παναθηναϊκό να ξεπερνά το εμπόδιο του Ατρόμητου και με συνολικό σκορ 4-2 κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Εκεί τον περιμένει ο Ολυμπιακός, που με τη σειρά του πριν λίγο διάστημα είχε αποκλείσει την Athens Kallithea και έτσι οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να μας χαρίσουν άλλες δύο αναμετρήσεις σε «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ΟΑΚΑ.

Το πρώτο παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου στην έδρα του «τριφυλλιού», ενώ η ρεβάνς αναμένεται να γίνει στις 5 Φεβρουαρίου. Ενδιάμεσα οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και για το πρωτάθλημα, με το ματς στο Φάληρο να γίνεται στις 25 Ιανουαρίου για την 20η αγωνιστική.

Τα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό

Superleague

25/1 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (20η αγωνιστική)

Κύπελλο Ελλάδας

15/1 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

5/2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Θυμίζουμε πως λίγο νωρίτερα ο Αστέρας Τρίπολης «διπλασίασε» τις νίκες του επί του Πανιωνίου και πέρασε στα ημιτελικά, ενώ αύριο θα ξεκαθαρίσουν ποιες ομάδες θα προκριθούν από τα ζευγάρια ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Παναχαϊκή-ΟΦΗ.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των ρεβάνς για τους 8 και τη ρεβάνς Παναθηναϊκός – Ατρόμητος

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου

Αστέρας AKTOR – Πανιώνιος 2-0

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος 2-1

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου

17:00 Παναχαϊκή – ΟΦΗ

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τους 8



Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

ΟΦΗ – Παναχαϊκή 5-0

Πανιώνιος – Αστέρας Τρίπολης 0-2

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 1-0

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανιώνιος vs Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Αστέρας Τρίπολης / ΟΦΗ vs Παναχαϊκή

Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ