Ένα δημοφιλές εστιατόριο στο Μέμφις των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι τηγανίζει τα διάσημα μπιφτέκια του στο ίδιο λάδι εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, αποδίδοντας τη μοναδική τους γεύση σε αυτό το ασυνήθιστο μυστικό.

Το 1912, ο Elmer «Doc» Dyer ίδρυσε το εστιατόριο, βασιζόμενος σε ένα ειδικό μείγμα καρυκευμάτων που έκανε τα μπιφτέκια του ακαταμάχητα. Ωστόσο, το μυστικό της νοστιμιάς τους αποκαλύφθηκε κατά τύχη, όταν ένας σεφ ξέχασε να αλλάξει το λάδι στο τηγάνι.

Η σημερινή ιδιοκτήτρια, Kendall Robertson, εξηγεί ότι από τότε το λάδι δεν έχει αντικατασταθεί ποτέ. Όλα τα μπιφτέκια τηγανίζονται ακόμα με το ίδιο λάδι, που έκανε το εστιατόριο διάσημο πριν από 100 χρόνια.

Dyer’s Burgers 🍔 Beale Dtreet since 1912- double double cheeseburger pickles onions mustard. Have you had your Vitamin “G” today? pic.twitter.com/bfZRvSwBXa

