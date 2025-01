«Η οικογένεια είναι κάτι τόσο περίπλοκο»: Ο 81χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο για τον ρόλο του ως «νέος πατέρας»

Τι κι αν βρίσκεται στην ηλικία των 81 ετών; Τι κι αν, έως το 2023, είχε ήδη έξι παιδιά; Εδώ και περίπου 19 μήνες, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κουβαλάει και πάλι τον τίτλο «νέος πατέρας» και ΧΧΧ

Ο θρύλος του Χόλιγουντ και η σύντροφός του Τίφανι Τσεν απέκτησαν μια κόρη πριν από λίγο καιρό, με αποτέλεσμα σε πολλές συνεντεύξεις που δίνει η κουβέντα να γυρίζει εκεί. Όπως έγινε σε αυτήν που έδωσε στους Sunday Times.

«Πάνες; Όχι, δεν αλλάζω. Το έκανα κάποτε αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητές μου πλέον» παραδέχθηκε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ωστόσο τόνισε ότι εξαιτίας της κόρης του ξυπνάει πλέον από νωρίς.

Robert De Niro, 81, confirms he doesn’t change diapers after admitting girlfriend does the ‘heavy lifting’ with baby https://t.co/KBHOzPtgmF pic.twitter.com/cQh6bjqMwn

— Page Six (@PageSix) January 5, 2025