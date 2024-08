Με βουτιά τα 11 μέτρα (36 πόδια) γιόρτασε τα 81α γενέθλιά του ο Ρόμπερτ ντε Νίρο, τρομάζοντας την οικογένειά του, όπως ακούγεται σε βίντεο που δημοσίευσε η κόρη του.

Ο δημοφιλής ηθοποιός, που όπως φαίνεται ζει την ζωή του στο έπακρο, βούτηξε από σκάφος στιγμή την οποία δημοσιοποίησε η κόρη του Ντρένα ντε Νίρο.

Ειδικότερα η κόρη του Ντρένα μοιράστηκε μερικές φωτογραφίες στο instargam προκειμένου να του ευχηθεί χρόνια πολλά.

Ένα σύντομο βίντεο δείχνει τη βουτιά.

«Ουάου, είναι τρελός» ακούγεται να λέει η κόρη του στο βίντεο.

Στη συνέχεια, ακούγεται να ρωτάει τον πατέρα της: «Θεέ μου, είσαι καλά;», με τον Ρόμπερτ ντε Νίρο να απαντά «ναι, είμαι καλά» ενώ κολυμπούσε.

Τότε κάποιος λέει στην Ντρένα πως ο πατέρας της πήδηξε από ύψος 11 μέτρων. «Ουάου» ακούγεται να λέει και πάλι εκστασιασμένη.

«Ευτυχισμένα 81α γενέθλια του μπαμπά μου και στη Νο1 βουτιά του. Σε αγαπώ με όλη μου την καρδιά, για πάντα» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η Ντρένα Ντε Νίρο, είναι η πρώτη κόρη του ηθοποιού την οποία υιοθέτησε το 1976 όταν παντρεύτηκε την μητέρα της, Νταϊάν Άμποτ.

Το πρώτο βιολογικό παιδί του ηθοποιού είναι ο Ραφαέλ Ντε Νίρο, ο οποίος γεννήθηκε το 1976, επτά μήνες μετά το γάμο του Ρόμπερτ με την Άμποτ.

Το 1988, ο Ντε Νίρο μετά τον χωρισμό του με την Άμποτ συγκατοίκησε με την ηθοποιό Τούκι Σμιθ και έκαναν τα δίδυμα Άαρον και Τζούλιαν Ντε Νίρο, τον Δεκέμβριο του 1995.

Ο δεύτερος γάμος του Ρόμπερτ Ντε Νίρο με την Γκρέις Χαϊτάουερ του έφερε έναν γιο τον Έλιοτ Ντε Νίρο.

Το δεύτερο παιδί του Ντε Νίρο με την Χαϊτάουερ γεννήθηκε το 2011 και πρόκειται για την μικρή Έλεν Ντε Νίρο.

Το 7ο παιδί του, το απέκτησε σε ηλικία 79 ετών, ωστόσο η ταυτότητα της μητέρας του παιδιού δεν έχει κοινοποιηθεί δημόσια.

Robert De Niro got choked up while talking about his baby daughter. The actor became a father to his seventh child at the age of 79 in May last year.

Read more 👉 https://t.co/rHNsElu0xL pic.twitter.com/B2GENa5O5L

— Sky News (@SkyNews) January 25, 2024