Η στιγμή που o σεισμός των 6,8 Ρίχτερ ταρακουνά το Θιβέτ

Ξεπερνούν τους 95 οι νεκροί στο Θιβέτ μετά τον σεισμό 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την κομητεία Ντινγκρί το πρωί της Τρίτης (7/1).

Τουλάχιστον άλλοι 130 έχουν τραυματιστεί.

Τοπικά μέσα ανέφεραν πως ο σεισμός έγινε αισθητός στο Νεπάλ, το Μπουτάν και τη Βόρεια Ινδία. Αναφορές για θύματα υπήρξαν μόνο στο Θιβέτ.

Κάμερες ασφαλείας από καταστήματα και τους δρόμους έξω κατέγραψαν τη στιγμή που χτύπησε ο Εγκέλαδος.

Οι κάτοικοι διακρίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι να βρουν καταφύγιο. Την ίδια στιγμή όλα γύρω τους καταρρέουν.

Δείτε τα βίντεο:

