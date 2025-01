Οι γονείς της Liri Albag ζητούν από την κόρη τους να παραμείνει δυνατή καθώς κρατείται όμηρος της Χαμάς.

Το Σάββατο (4/1) η παλαιστινιακή οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο της 19χρονης Albag να κάθεται σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και να μιλάει στην κάμερα.

Στο βίντεο, που η οικογένεια της Albag ζήτησε να μην δημοσιευτεί ολόκληρο, η ίδια προτρέπει το Ισραήλ να κάνει περισσότερα για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων. Είπε ότι η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας της στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη Γάζα.

Το βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς:

The Al-Qassam Brigades released a video featuring Israeli captive Liri Albag, who criticized the Israeli government, expressed her suffering in Gaza, and called for her release while condemning the ongoing bombardment and military operations. pic.twitter.com/LzCAEmsj6x

