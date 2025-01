Συγκλονιστικό βίντεο Ισραηλινής ομήρου: «Ένοχη είναι η κυβέρνηση και ο στρατός του Ισραήλ»

Σοκάρει το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς, με τη 19χρονη όμηρο Λίρι Άλμπαγκ, να εκλιπαρεί με δάκρυα στα μάτια την ισραηλινή κυβέρνηση να «Τι περιμένετε να μας πάρετε όλους νεκρούς;» ρωτάει η αιχμάλωτη στρατιωτίνα των IDF, απευθυνόμενη προσωπικά στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το βίντεο κυκλοφόρησε από την στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, τις Ταξιαρχίες Αλ Κασάμ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα, κάτι που oι παλαιστινιακές οργανώσεις φαίνεται να επιθυμούν περισσότερο από ποτέ.

The Al-Qassam Brigades released a video featuring Israeli captive Liri Albag, who criticized the Israeli government, expressed her suffering in Gaza, and called for her release while condemning the ongoing bombardment and military operations. pic.twitter.com/LzCAEmsj6x

Τα περισσότερα ισραηλινά ΜΜΕ δεν μετέδωσαν το βίντεο, ακολουθώντας και το αίτημα της οικογένειας της ομήρου, που ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους. Κατά κανόνα τα βίντεο που δημοσιοποιεί η Χαμάς δεν προβάλλονται στο Ισραήλ, αφού θεωρούνται μέρος του «ψυχολογικού πολέμου των τρομοκρατών».

Σύμφωνα πάντως με μεταφράσεις της δήλωσης, όπως κυκλοφόρησαν σε ισραηλινά και παλαιστινιακά μέσα, η αιχμάλωτη επέκρινε σφοδρά την ισραηλινή κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι αποτυγχάνει να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των κρατουμένων.

«Είμαι αιχμάλωτη στη Γάζα για πάνω από 450 ημέρες… Όλη μου η ζωή είναι μπροστά μου, αλλά έχει σταματήσει εδώ», είπε η 19χρονη, όπως μεταδίδει το The Palestine Chronicle

Συνέχισε:

«H σημερινή μέρα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου έτους και όλος ο κόσμος γιορτάζει. Αλλά για εμάς, είναι η αρχή μιας σκοτεινής χρονιάς, γεμάτης μοναξιά… Δεν αποτελούμε προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας ή τον στρατό μας, και ακόμη και ο κόσμος έχει αρχίσει να μας ξεχνάει και δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα βάσανά μας», λέει η όμηρος στην αρχή του βίντο.

Σε ένα συναισθηματικό μήνυμα προς την οικογένειά της, η Albag είπε: «Μαμά, μπαμπά,…Ρόνι, Σάι, Γκάι, Νιρ. Σας αγαπώ πολύ και μου λείπετε τόσο πολύ».

Επίσης αναφέρθηκε σε άλλη όμηρο, που τραυματίστηκε σοβαρά σε πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις, λέγοντας: «Ζούμε έναν τρομακτικό εφιάλτη. Η επιβίωσή μας εξαρτάται από την αποχώρηση του στρατού και από το να μην φτάσει σε εμάς».

Απευθύνει μια ερώτηση προς την κυβέρνηση της χώρας της: «Εάν οι δικοί σας αγαπημένοι ήταν αυτοί που βρίσκονται σε αιχμαλωσία, θα συνεχιζόταν ακόμη ο πόλεμος; Θέλετε να μας σκοτώσετε;»

Η Άλμπαγκ, δακρυσμένη, απευθύνεται προσωπικά στον πρώην Υπουργό Άμυνας Γιάβ Γκαλάντ λέγοντας: «Γνωρίζετε τον πατέρα μου. Κοιτάξτε τον στα μάτια και πείτε του ότι αυτός και η μητέρα μου δεν θα αγκαλιάσουν ποτέ ξανά την κόρη τους… Δεν θα έχετε το θάρρος να το κάνετε αυτό».

Η Άλμπαγκ, αν και στρατιώτης η ίδια, κατονόμασε ως ενόχους και για την κατάσταση των ομήρων την κυβέρνηση και τον στρατό του Ισραήλ:

«Είναι τρέλα να πιστεύει κανείς ότι αυτή η προσέγγιση θα πετύχει κάτι. Ζούμε κάτω από συνεχείς, παράλογους βομβαρδισμούς κάθε μέρα. Ξέρετε πώς είναι να ζεις σε ένα μέρος που βομβαρδίζεται και δεν υπάρχουν καταφύγια;».

Στο τελευταίο μέρος του μηνύματός της, η αιχμάλωτη στρατιώτης είπε:

«Αν μου συμβεί κάτι, θυμηθείτε με και θυμηθείτε το όνομά μου… Γράψτε στον τάφο μου: Όλα αυτά γίνονται εξαιτίας της κυβέρνησης και του στρατού. Αυτοί είναι οι ένοχοι, αυτοί μας σκότωσαν και το αίμα μου είναι στα χέρια τους». Κατέληξε προτρέποντας την οικογένειά της: «Κάντε ό,τι είναι απαραίτητο». Ακόμα και αν θεωρηθεί ότι οι κατηγορίες της ομήρου προς την ισραηλινή κυβέρνηση υπαγορεύθηκαν από τη Χαμάς, η φωνή της προστίθεται στις δραματικές εκκλήσεις των οικογενειών προς το Νετανιάχου, να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός για να απελευθερωθούν οι όμηροι.

Following the sign of life from Liri Albag, which, by the family’s request, cannot be published, the Hostages Families Forum stated:

The sign of life from Liri is harsh and undeniable proof of the urgency in bringing all the hostages home!⁰Every day in Hamas’s hell in Gaza… pic.twitter.com/QzYnBvwBSz

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) January 4, 2025