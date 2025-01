Αναστολή πτήσεων σε τρία αεροδρόμια στη Ρωσία

Τα αεροδρόμια του Νιζνεκάμσκ, του Ιζέβσκ και του Περμ στη Ρωσία ανέστειλαν προσωρινά τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων από τις 10:05 πμ (τοπική ώρα, 09:15 ώρα Ελλάδας) σήμερα προκειμένου να διεξάγονται με ασφάλεια οι πολιτικές πτήσεις, όπως ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia.

Η υπηρεσία δεν διευκρίνισε τον λόγο για τον οποίο αναστέλλονται οι πτήσεις, αλλά στο παρελθόν τα ρωσικά αεροδρόμια έχουν κλείσει όταν υπάρχει κίνδυνος πληγμάτων από ουκρανικά drones στην περιοχή.

Οι τρεις πόλεις βρίσκονται ανατολικά της Μόσχας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Russian airports in the cities of Nizhnekamsk, Izhevsk and Perm have temporarily halted flight arrivals and departures from 10:05 a.m. (0715 GMT) to ensure the safety of civilian aircraft, the aviation watchdog Rosaviatsia says. #Russia https://t.co/nfagj5S6LB pic.twitter.com/BFudyYBjzF

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 5, 2025