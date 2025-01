3D εκτυπωμένο άγαλμα του Χριστού δεσπόζει σε γειτονιά της Κολομβίας

Εμπνευσμένο από το διάσημο άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ένα 3D εκτυπωμένο άγαλμα του Χριστού αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην δημοφιλή γειτονιά Comuna 13 της Κολομβίας, όπου προσέλκυσε εκατοντάδες τουρίστες την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου.

Το άγαλμα του Cristo Paisa, όρος που χρησιμοποιείται για κάποιον από την περιοχή της βορειοδυτικής Κολομβίας, δημιουργήθηκε από τον Jameson Restrepo.

«Είχα αυτή την ιδέα, ήθελα να την φέρω στην Comuna 13, αλλά ήθελα να της δώσω χρώμα, ήθελα να της δώσω ζωή. Oπότε αποφασίσαμε να βάλουμε ένα πόντσο, να βάλουμε ένα carriel και επίσης, επειδή η Comuna 13 είναι χρώμα και ζωή, χρησιμοποιήσαμε το κίτρινο, το μπλε και το κόκκινο, που αντιπροσωπεύουν τη σημαία της Κολομβίας», δήλωσε στο Reuters ο Restrepo.

Στον σχεδιασμό και την κατασκευή του βοήθησαν περισσότεροι από 40 τοπικοί καλλιτέχνες και μηχανικοί, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το άγαλμα αποτελείται από περισσότερα από 1.500 ξεχωριστά κομμάτια και κατασκευάστηκε με υλικά όπως ίνες γυαλιού και ρητίνη.

Η μορφή του αγάλματος έχει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, όπως μια μικρή δερμάτινη τσάντα της Κολομβίας, το λεγόμενο «carriel», ένα πόντσο και τα χρώματα της κολομβιανής σημαίας.

Σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει τον τουρισμό και την οικονομία στην περιοχή.

Το έργο θα προταθεί για το Βιβλίο Γκίνες ως η μεγαλύτερη 3D γλυπτική στη Λατινική Αμερική.

Δείτε το βίντεο:

Inspired by Rio de Janeiro’s famous Christ the Redeemer statue, a 3D-printed Cristo Paisa monument by creator Jamerson Restrepo was unveiled in the popular Comuna 13 neighborhood in Medellín, Colombia pic.twitter.com/mpzLRBqddF

— Reuters (@Reuters) January 3, 2025