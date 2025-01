Από το Χόλιγουντ στο ΑΤ Γαλατσίου: Ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ, ο κινηματογράφος, το αλκοόλ και οι μπερδεμένες ρίζες

Ήταν Δεκέμβριος του 2006 όταν η ταινία «Apocalypto» κάνει την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες – ένα επικό φιλμ, στη γλώσσα των Μάγια, διά χειρός Μελ Γκίμπσον, που δίχασε κοινό και κριτικούς, αλλά ήταν εισπρακτική επιτυχία. Ίσως η τελευταία επιτυχία του για τουλάχιστον μια δεκαετία. Ήταν η χρονιά που όλος ο κόσμος έμαθε τον άγνωστο έως τότε Ρούντι Γιάνγκμπλαντ.

Όταν κυκλοφόρησε η ταινία, ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ ήταν μόλις 24 ετών και χωρίς κανένα κινηματογραφικό background – ένα πέρασμα από την ταινία «Spirit: The Seventh Fire» είχε κάνει έναν χρόνο πριν. Ωστόσο, ο Μελ Γκίμπσον τον εμπιστεύτηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο και δεν το μετάνιωσε. Ο νεαρός ηθοποιός εντυπωσίασε ως Τζάγκουαρ Πόου. Ωστόσο όπως έτσι ξαφνικά μπήκε στις ζωές μας, το ίδιο ξαφνικά εξαφανίστηκε.

Το μπερδεμένο παρελθόν και τα οικογενειακά προβλήματα

Γεννήθηκε στο Μπέλτον του Τέξας στις 21 Σεπτεμβρίου του 1982 και έχει ρίζες από αυτόχθονες πληθυσμούς της Αμερικής. Ρίζες που έχουν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις και αμφισβήτηση, καθώς έχει δηλώσει ότι προέρχεται από τη φυλή Κομάντσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχεται από την οικογένεια του Preston Tahchawwickah, ωστόσο τα αρχεία της φυλής Κομάντσι δεν το επιβεβαιώνουν. Μάλιστα μέλη της οικογένειας Tahchawwickah έχουν αμφισβητήσει τη συγγένεια μαζί του και τονίζουν ότι είναι «απλά ένας οικογενειακός φίλος», ενώ ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ έχει πει στους L.A. Times πως ο Preston Tahchawwickah όντως δεν είναι ο βιολογικός του πατέρας, αλλά πατέρας μέσω τελετής της φυλής.

Και αυτά δεν είναι τα μοναδικά οικογενειακά προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει. Με τη μητέρα του να παλεύει με τον αλκοολισμό, ο Ρούντι ουσιαστικά μεγάλωσε τις δύο μικρότερες αδερφές του. Από την ηλικία των 10 ετών βγήκε στην αγορά και εργάστηκε στις κατασκευές.

Ο ταλαντούχος πιτσιρικάς Ρούντι και η ανατροπή

Εκείνα τα χρόνια «γεννήθηκε» και η αγάπη του για τον κινηματογράφο. Στον ελεύθερό του χρόνο πήγαινε συνεχώς στο σινεμά και έγινε φανατικός των φιλμ. Την ίδια ώρα, στο σχολείο ήταν ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, ιδιαίτερα στα αθλήματα.

Διακρίθηκε στο μποξ και τον στίβο, με αποτέλεσμα τελειώνοντας το σχολείο να του δοθούν διάφορες υποτροφίες για τον αθλητισμό και τις τέχνες. Ωστόσο, εκείνος είχε αποφασίσει το μονοπάτι που θα πάρει – επέλεξε να ασχοληθεί με τους ινδιάνικους παραδοσιακούς χορούς και πήρε μέρος σε παραστάσεις με το American Indian Dance Theatre.

Ηθοποιός κατά τύχη και «εξαφάνιση»

Στον χώρο του κινηματογράφου μπήκε κατά τύχη. Ουσιαστικά πήγε σε μια ανοικτή οντισιόν που διοργάνωσε ο Μελ Γκίμπσον για την ταινία «Apocalypto» και ο αυστραλός σταρ του Χόλιγουντ τον επέλεξε ανάμεσα σε εκατοντάδες άλλους για τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ένας ρόλος που του χάρισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στα 15α First Americans in the Arts Awards και του άνοιξε όλες τις πόρτες. Κάποιος θα πίστευε ότι η εκτόξευσή του θα ήταν άμεση – αλλά τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς έτσι. Έχει παίξει σε διάφορα φιλμ και σειρές, ωστόσο ποτέ χωρίς να ξεχωρίσει. Όσο ξαφνικά και εύκολα μπήκε στις ζωές μας, άλλο τόσο ξαφνικά και εύκολα χάθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ακτιβισμός και προβλήματα με τον νόμο

Βέβαια ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ δεν είναι μόνο ένας ηθοποιός, χορευτής και μουσικός, αλλά και ένας δραστήριος ακτιβιστής. Έχει μιλήσει ανοιχτά για το AIDS (καθώς έχει χάσει συγγενή του από επιπλοκές) και για τον αλκοολισμό, καθως είδε τα προβλήματα που αντιμετώπισε η μητέρα του από την εξάρτηση.

Ωστόσο, την ίδια ώρα και ο ίδιος έχει αντιμετωπίσει προβλήματα με το αλκοόλ – κι αυτά δεν πρωτοεμφανίστηκαν στην Ελλάδα. Το 2017 ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ είχε συλληφθεί σε ένα καζίνο στο Μαϊάμι, καθώς υπό την επήρεια μέθης διαπληκτίστηκε με άλλους παίκτες. Τελικά οι κατηγορίες εναντίον του αποσύρθηκαν μετά από λίγες ημέρες.

Όσο για τα μπλεξίματα made in Greece, ο 42χρονος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή μετά από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς στην Κυψέλη ενώ παράλληλα διαπιστώθηκε ότι έχει λήξει η βίζα παραμονής του στη χώρα.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρούντι Γιάνγκμπλαντ βρίσκεται στην Ελλάδα από τον Αύγουστο για τα γυρίσματα μιας ταινίας. Για λόγους υγείας που προέκυψαν ο γιατρός του είπε να μην κάνει ταξίδια και έτσι παρέμεινε στην Ελλάδα αν και είχε λήξει η βίζα του.

//Κεντρική φωτογραφία: Rudy Youngblood / Instagram