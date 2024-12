Φίλησε πράγματι ο Τζίμι Κάρτερ τη μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ στα χείλη; Εκείνη έλεγε «ναι», αυτός «όχι»

Εδώ και χρόνια κυκλοφορεί στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μια περίεργη φήμη ότι όταν ο Τζίμι Κάρτερ ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ φίλησε τη μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ. Αλλά συνέβη αυτό πραγματικά; Η απάντηση εξαρτάται από το ποιον θα ρωτήσετε.

Το υποτιθέμενο φιλί πιστεύεται ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός δείπνου τον Μάιο του 1977 στο παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπου ο 39ος πρόεδρος των ΗΠΑ συνάντησε τη βασιλική οικογένεια και αρκετούς ηγέτες του ΝΑΤΟ.

Όταν ο Κάρτερ πήγε να αποχαιρετήσει τη μητέρα της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ στο τέλος της βραδιάς, αναφέρθηκε ότι έσπασε το πρωτόκολλο και έδωσε στη μονάρχη ένα φιλί στο μάγουλο.

Ως γνωστόν αυτό που συνηθίζεται είναι να χαιρετάει κανείς ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας με υπόκλιση ή χειραψία.

Αλλά τότε, τα βρετανικά ταμπλόιντ είχαν ακούσει την Ελισάβετ να λέει ότι στην πραγματικότητα τη φίλησε στα χείλη.

Η Daily Mirror ανέφερε επίσης ότι η μητέρα της Ελισάβετ θυμήθηκε ότι έκανε «ένα απότομο βήμα προς τα πίσω» κατά τη διάρκεια της αμήχανης στιγμής.

Ο Τζίμι Κάρτερ, από την άλλη πλευρά, είχε επιμείνει επανειλημμένα όλα αυτά τα χρόνια ότι τα γεγονότα δεν εξελίχθηκαν με τον τρόπο που αναφέρθηκε.

Στην αυτοβιογραφία του, «A Full Life: Reflections at Ninety», ο Αμερικανός πολιτικός δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός του φιλιού από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ήταν ανατρεπτικός και ότι το μόνο που έκανε ήταν να της δώσει ένα φιλί «ελαφρά στο μάγουλο» μετά το δείπνο.

«Πάνω από δύο χρόνια αργότερα, υπήρχαν δημοσιεύματα στις βρετανικές εφημερίδες που διαστρέβλωναν κατάφωρα αυτό το γεγονός, δηλώνοντας ότι την είχα φέρει σε βαθιά αμηχανία με την υπερβολική οικειότητα», έγραψε ο Κάρτερ.

«Ανησύχησα από αυτές τις αναφορές, αλλά δεν μπορούσα να αλλάξω αυτό που είχε συμβεί – ούτε και το μετάνιωσα».

Η αλήθεια είναι ότι παρά το σφάλμα, η επίσκεψή του θεωρήθηκε επιτυχής κι από τις δυο πλευρές. Άλλωστε το «σπιτικό» στυλ του Τζίμι Κάρτερ ήταν εμφανές από την αρχή.

«Δεν υπάρχει τίποτα βασιλικό ή αυτοκρατορικό σε αυτούς», έγραψε η Washington Post για τον πρόεδρο και την πρώτη του κυρία, Ρόζαλιν Κάρτερ, μετά τους εορτασμούς της ορκωμοσίας τους τον Ιανουάριο του 1977.

Το άρθρο πρόσθεσε: «Αρνούνται να ταξιδέψουν με λιμουζίνα και αντί γι’ αυτό πήγαν στις δικές τους εκδηλώσεις για την ορκωμοσία τους με μια Λίνκολν στο χρώμα της μουστάρδας. Φοράει το ντεμοντέ εξαετές βραδινό της φόρεμα από τον χορό της ορκωμοσίας του κυβερνήτη του για συναισθηματικούς λόγους.

»Εκείνος φοράει γραβάτα με κλιπ. Περπατούν από το Καπιτώλιο προς τον Λευκό Οίκο. Προσεύχονται ανοιχτά και μιλούν για τον Χριστό. Εκείνος κουβαλάει τις δικές του αποσκευές.

»Κρατιούνται από το χέρι δημόσια, αγγίζουν ο ένας τον άλλον συχνά, ακόμη και φιλιούνται συχνά. Πραγματικά φιλιούνται».

Ο Τζίμι Κάρτερ ήταν αρχάριος στη διεθνή διπλωματία και η Βρετανία θα ήταν η πρώτη του δοκιμασία, τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της προεδρίας του, σε μια συνάντηση των G7 στο Λονδίνο.

Ο πρόεδρος έγινε δεκτός στο αεροδρόμιο Χίθροου με χειραψία από τον πρωθυπουργό Τζιμ Κάλαχαν και στη συνέχεια προχώρησε στο πρώτο φιλί της περιοδείας του.

Ήταν στη βαρόνη Στέντμαν, μέλος της Βουλής των Λόρδων των Εργατικών που εκπροσωπούσε τη βασίλισσα στο πάρτι υποδοχής.

Πλησιάζοντας σε μια εξέδρα που είχε στηθεί με μικρόφωνα και για τους δύο ηγέτες, έσφιξε το χέρι ενός αστυνομικού που χαιρετούσε, ο οποίος φάνηκε «σαστισμένος από την παντελή έλλειψη αυτοσυγκράτησης», ανέφερε το Associated Press.

Ενώ στεκόταν στη ψιχάλα χωρίς ομπρέλα, δήλωσε: «Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό είναι το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό, λόγω των ιστορικών δεσμών που ανέκαθεν συνέδεαν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια ιδιαίτερη και πολύ πολύτιμη σχέση…

»Έχουμε μια ιδιαίτερη αμοιβαία δέσμευση για την παγκόσμια ειρήνη, προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης με θαρραλέο τρόπο των ιδιαίτερων προβλημάτων που ταλανίζουν τα ανθρώπινα όντα στην ανάγκη για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και καλύτερη εκπαίδευση και θέσεις εργασίας, ώστε να μην μας τρομάζει ο πληθωρισμός».

Ο Κάρτερ ήλπιζε να επισκεφθεί τον τάφο του Ντύλαν Τόμας, του αγαπημένου του Βρετανού ποιητή, στην τελευταία του κατοικία στην Ουαλία, αλλά, μετά από πρόταση του Κάλαχαν, συμφώνησε να περάσει την Παρασκευή στη βορειοανατολική Αγγλία.

Είχε ιδιαίτερη σημασία για τους Αμερικανούς τουρίστες ως το πατρικό σπίτι του Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στο παλάτι του Μπάκιγχαμ εκείνο το βράδυ, ο Κάρτερ έδειξε να αιφνιδιάζεται από τη χλιδή του περιβάλλοντός του. «Είναι ένα από τα πιο όμορφα μέρη που έχω δει ποτέ μου», δήλωσε στη συνέχεια.

Ο πρόεδρος «έδειξε φανερό δέος από τη μεγαλοπρέπεια και τη λαμπρότητα της βασίλισσας της Αγγλίας στο παλάτι του Μπάκιγχαμ … Όταν ένα ζευγάρι ψηλές διπλές πόρτες άνοιξαν και η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ μπήκε, λαμπερή μέσα σε ένα επίσημο φόρεμα με πετράδια, το διάσημο χαμόγελο του προέδρου ήταν αυτό που θα είχε κάθε απλός αγρότης φυστικιών μπροστά σε μια βασίλισσα», έγραψε η Chicago Tribune.

«Την πλησίασε διστακτικά και κάθισε με δέος στο πλευρό της».

Κατά τη διάρκεια ενός δείπνου με φιλέτο σολομού St Germain και mousse de volaille a la creme, ο Τζί Κάρτερ δήλωσε ότι συζήτησε με τη βασίλισσα «την ανάγκη για παγκόσμια ειρήνη» και το στενό «ιστορικό υπόβαθρο» των χωρών τους.

Οι φωτογραφίες έδειχναν τον Κάρτερ και τη μητέρα της Ελισάβετ χαμογελαστούς, καθώς ο πρόεδρος τη συνόδευε με το χέρι της με τα λευκά γάντια στις θέσεις τους σε μια επίσημη ομαδική φωτογραφία με τους ηγέτες της G7 πριν από το δείπνο.

Η μετέπειτα αγωνία αφορούσε την υπερβολική οικειότητα του προέκυψε στο τέλος της βραδιάς ως αποτέλεσμα ενός αποχαιρετιστήριου φιλιού.

#HappyBirthday to Prince Philip, who turned 99 today! President Carter met the Duke of Edinburgh when Carter attended a state banquet at Buckingham Palace during the G7 Summit, 5/7/77. @RoyalFamily @HRH_PrincePhil pic.twitter.com/OpwHovTM5R

— Jimmy Carter Presidential Library (@CarterLibrary) June 10, 2020