Άκρως Ζωδιακό: Τα do’s και don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 29.12.2024]

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

DO'S: Διαχειρίσου ό,τι πρέπει να διαχειριστείς με καλή διάθεση και χαμόγελο. Αν το έχεις ανάγκη, ζήτα ή απαίτησε χρόνο και χώρο. Πάρε απόσταση, για να δεις the bigger picture, καθώς κάπου το χάνεις. Στηρίξου πάνω στα άτομα που σε νιώθουν και έχουν τη δυνατότητα να σε βοηθήσουν - DON'TS: Μη ζορίζεσαι, γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω. Μη βιάζεσαι να τα κάνεις όλα, γιατί κάποιοι μπορούν και να περιμένουν. Μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις ή μην παίρνεις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις (θέλει τρόπο και λογική η φάση). Μην προβείς σε άσκοπα έξοδα, αλλά μην καβγαδίσεις και για λεφτά.

DO'S: Stay in control ή, με άλλα λόγια, απομακρύνσου από τις πολύπλοκες καταστάσεις, για να παραμείνεις εσύ ο κυρίαρχος των καταστάσεων. Βάλε σε τάξη τις μπερδεμένες σου σκέψεις. Στα επαγγελματικά σου, κάνε τις απαραίτητες συζητήσεις κι εκμεταλλεύσου κάθε ευκαιρία για να λάμψεις - DON'TS: Μην αφήσεις τα νεύρα γύρω από τα οικονομικά να σε γεμίσουν με ανασφάλεια και άγχος. Δεν θέλω να δώσεις δανεικά, αλλά ούτε και να πειραχτείς από τα διάφορα που θα ακούσεις από τους φίλους σου. Μην αφήσεις τη νευρικότητά σου να σου θολώσει τον εσωτερικό σου κόσμο.

DO'S: Κάνε καλή ανάλυση των υποθέσεών σου, κυρίως των ερωτικών σου δηλαδή, με καθαρό μυαλό. Άρπαξε ευκαιρίες για επικοινωνίες, γιατί θα φέρουν φλερτ, κάτι που σε τρέφει. Άσε που μπορεί να σε ευνοήσουν και στα οικονομικά, οπότε be ready - DON'TS: Μην αφήσεις τα προβλήματα να θολώσουν την κρίση σου, αλλα ταυτόχρονα, μη βιαστείς να πάρεις αποφάσεις στα επαγγελματικά, επειδή κάποιοι άλλοι βιάζονται και σε πιέζουν. Μην κλειστείς σπίτι σου, θα χάσεις πολλά μάλλον.

DO'S: Εξασφάλισε "some me time", για να αποσυμπιεστείς από το πιεστικό μουντ της ημέρας. Βρες την πηγή του κακού, για να βρεις και τον τρόπο επίλυσής του. Ζήτα βοήθεια ή γνώμη από πολύ συγκεκριμένα άτομα, όχι από τον καθένα που μπορεί να θέλει να σε βλάψει. Άρπαξε τις ευκαιρίες γύρω από τα οικονομικά - DON'TS: Μην πας να επιλύσεις όλα τα προβλήματα μαζί, γιατί έτσι όπως τα έχεις όλα μαζί στην κεφάλα σου, άκρη δεν θα βγάλεις. Μην λες όχι στο κάθε τι, γιατί μπορεί να ακυρώσεις και κάτι συμφέρον τελικά. Μην αφήνεις το χάος να σου αποκρύψει τον σωστότερο τρόπο δράσης.

Ιχθύες

DO'S: Οργανώσου όσο καλύτερα μπορείς, better safe than sorry, λέει ο λαός. Κράτα την συγκέντρωση στον στόχο σου, με κάθε κόστος, που λέμε. Αν θες να βελτιώσεις κάπως την ψυχολογία σου, βρες τρόπους να βελτιώσεις τα οικονομικά σου, πρώτα - DON'TS: Μην αγνοείς την σημαντικότητα του ελεύθερου χρόνου, απλά και μόνο για να εντυπωσιάσεις τους ανώτερους στη δουλειά. Μην παρασύρεσαι γενικώς. Αν είσαι από αυτούς που μιλάνε πίσω από την πλάτη των άλλων, απλά μην το κάνεις πια. Μην αφήνεις πιθανές αποκαλύψεις να σε βγάλουν από το πρόγραμμα.