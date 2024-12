Οι διασημότητες του κόσμου που έφυγαν από τη ζωή το 2024

Το 2024, το κοινό αποχαιρέτησε κάποια σπουδαία ταλέντα του Χόλιγουντ και της μουσικής βιομηχανίας.

Στις αρχές Ιανουαρίου, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Γκλίνις Τζονς, η οποία συμπρωταγωνίστησε με την Τζούλι Άντριους στην κλασική ταινία Μαίρη Πόππινς, του 1964, ως Γουίνιφρεντ Μπανκς, πέθανε σε ηλικία 100 ετών.

Λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο αγαπημένος ηθοποιός Ντέιβιντ Σόουλ, γνωστός από τον ρόλο του ντετέκτιβ Κένεθ «Χατς» Χατσίνσον στην τηλεοπτική σειρά Στάρσκι & Χατς, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Στους μήνες που ακολούθησαν, αποχαιρετήσαμε πολλές σημαντικές προσωπικότητες, όπως το πρώην μέλος των One Direction, Λίαμ Πέιν, την ηθοποιό του Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς, Σάνεν Ντόχερτι και τον εξαιρετικά ταλαντούχο παραγωγό Κουίνσι Τζόουνς.

Δείτε το βίντεο με κάποιες προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή το 2024

Χάντσον Τζόζεφ Μακ

Ο ηθοποιός, ο οποίος εμφανίστηκε στο Baby Driver και στο τηλεοπτικό reboot του MacGyver, πέθανε σε ηλικία 16 ετών μετά από πτώση από κινούμενο όχημα.

Μια ανάρτηση του Σαββάτου, 21 Δεκεμβρίου, στο λογαριασμό του Μακ στο Instagram ανέφερε: «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες που μοιραζόμαστε ότι ο Χάντσον Μακ πήγε σπίτι του για να είναι με τον Ιησού απόψε. Τα 16 χρόνια του σε αυτή τη γη ήταν πάρα πολύ σύντομα, αλλά κατάφερε τόσα πολλά και επηρέασε σημαντικά όλους όσους συνάντησε».

Σόφι Χέντιγκερ

Η Ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ Σόφι Χέντιγκερ έχασε τη ζωή της σε χιονοστιβάδα στην Arosa της Ελβετίας τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την Ελβετική Ομοσπονδία Σκι.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια της Σόφι, στην οποία εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Swiss-Ski Walter Reusser για την ταλαντούχα αθλήτρια, η οποία ήταν μόλις 26 ετών όταν έχασε τη ζωή της.

Νίκι Τζιοβάνι

Η διάσημη ποιήτρια, ακτιβίστρια και ηγετική μορφή του Black Arts Movement, πέθανε στις 9 Δεκεμβρίου στη Βιρτζίνια μετά την τρίτη διάγνωση καρκίνου. Δημοσίευσε το πρώτο της βιβλίο ποίησης, Black Feeling Black Talk, το 1968, και εξέδωσε περισσότερα από 20 ακόμη κατά τη διάρκεια της καριέρας της- ήταν επίσης επικεφαλής ενός εκδοτικού συνεταιρισμού για την ενίσχυση των μαύρων γυναικών συγγραφέων το 1970.

Υπήρξε επτά φορές νικήτρια του NAACP Image Award και έλαβε επίσης διακρίσεις όπως το μετάλλιο Langston Hughes για εξαιρετική ποίηση.

«Θα νιώθουμε για πάντα ευλογημένοι που μοιραστήκαμε την κληρονομιά και την αγάπη με την αγαπημένη μας ξαδέλφη», ανέφερε σε δήλωσή της μια συγγενής της.

Κουίνσι Τζόουνς

Ο θρυλικός μουσικός παραγωγός, Κουίνσι Τζόουνς, πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες στις 3 Νοεμβρίου, αποκάλυψε ο εκπρόσωπός του Άρνολντ Ρόμπινσον.

«Απόψε, με γεμάτες αλλά ραγισμένες καρδιές, πρέπει να μοιραστούμε την είδηση του θανάτου του πατέρα και αδελφού μας Κουίνσι Τζόουνς», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της. «Και παρόλο που αυτή είναι μια απίστευτη απώλεια για την οικογένειά μας, γιορτάζουμε τη σπουδαία ζωή που έζησε και ξέρουμε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άλλος σαν κι αυτόν».

Τζορτζίνα Κούπερ

Το μοντέλο από τη Βρετανία, Τζορτζίνα Κούπερ – που έγινε διάσημη κατά τη διάρκεια του κύματος «Cool Brittanica» της δεκαετίας του ’90 – πέθανε τον Οκτώβριο σε ηλικία 46 ετών, όπως επιβεβαίωσαν οι φίλοι της μέσω Instagram στις 8 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Daily Mail, πέθανε από αιμορραγία αίματος-εγκεφάλου ως αποτέλεσμα μακροχρόνιου Covid.

Ο ατζέντης της, Ντιν Γκούντμαν, δήλωσε στο πρακτορείο ότι «πέθανε με τραγικό τρόπο στην Ελλάδα πριν από δύο εβδομάδες».

«Η Τζορτζίνα δεν ήταν καλά κατά τη διάρκεια του Covid και είχε αναπτύξει κάποια προβλήματα υγείας και μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο», συνέχισε ο Γκούντμαν. «Αλλά είχε σχέδια για το μέλλον. Μόλις είχε παντρευτεί και ανυπομονούσε για τη ζωή της. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Ήταν μια πραγματική σούπερ σταρ».

Η Κούπερ αρρώστησε ενώ βρισκόταν σε διακοπές και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην Κρήτη. Παρέμεινε στην εντατική για πέντε ημέρες πριν πεθάνει. Η σορός της επέστρεψε αεροπορικώς στην Αγγλία την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου.

Λίαμ Πέιν

Το πρώην μέλος των One Direction και τραγουδιστής του «Strip That Down», Λίαμ Πέιν, πέθανε στις 16 Οκτωβρίου, αφού έπεσε από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου του στην Αργεντινή.

Πηγές επιβεβαίωσαν στο ABC News ότι η αυτοψία αποκάλυψε ότι ο 31χρονος «είχε πολλές ουσίες στον οργανισμό του», μία από αυτές ήταν η ροζ κοκαΐνη», ένα ναρκωτικό ψυχαγωγίας που γενικά περιλαμβάνει συνδυασμό μεθαμφεταμίνης, κεταμίνης, MDMA – και όχι απαραίτητα κοκαΐνης – σύμφωνα με το National Capital Poison Center.

Οι πρώην συμπαίκτες του στο γκρουπ μοιράστηκαν μια κοινή δήλωση στο Instagram, λέγοντας ότι επεξεργάζονται «την απώλεια του αδελφού μας».

Μάγκι Σμιθ

Στις 27 Σεπτεμβρίου, οι γιοι της Τόμπι Στίβεν και Κρις Λάρκιν, αποκάλυψαν ότι η αγαπημένη ηθοποιός πέθανε. «Με μεγάλη θλίψη πρέπει να ανακοινώσουμε τον θάνατο της Μάγκι Σμιθ. Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους μέσω της δημοσιογράφου Κλερ Ντομπς.

«Έντονα κλειστός άνθρωπος, ήταν μαζί με τους φίλους και την οικογένειά της στο τέλος. Αφήνει δύο γιους και πέντε αγαπημένα εγγόνια που είναι συντετριμμένα από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους».

Τζίνα Ρόουλαντς

Γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες The Notebook, A Woman Under the Influence και Gloria, πέθανε σε ηλικία 94 ετών στις 14 Αυγούστου, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της – συμπεριλαμβανομένου του συζύγου της Ρόμπερτ και της κόρης της Αλεξάντρα – στο σπίτι της στο Indian Welles της Καλιφόρνια.

Ο ατζέντης του γιου της επιβεβαίωσε την είδηση στο Variety.

Η είδηση ήρθε λίγους μήνες αφότου ο γιος της Νικ Κασσαβέτης αποκάλυψε ότι ζούσε με Αλτσχάιμερ τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Κασσαβέτης, ο οποίος σκηνοθέτησε τη μητέρα του στην ταινία The Notebook του 2004. αναλογίστηκε τη συνεργασία μαζί της για την επιτυχημένη διασκευή του Νίκολας Σπαρκς, καθώς η ταινία γιόρτασε την 20ή επέτειό της τον Ιούνιο.

«Πήρα τη μητέρα μου για να παίξει την μεγαλύτερη Άλι και περάσαμε πολύ χρόνο μιλώντας για το Αλτσχάιμερ», δήλωσε ο Κασσαβέτης στο EW. «Βρίσκεται σε πλήρη άνοια. Και είναι τόσο τρελό – το ζήσαμε, το έπαιξε, και τώρα είναι πάνω μας».

Σάνεν Ντόχερτι

Η Ντόχερτι πέθανε σε ηλικία 53 ετών το Σάββατο 13 Ιουλίου, μετά από χρόνια ζωής με τον καρκίνο.

«Με βαριά καρδιά επιβεβαιώνω τον θάνατο της ηθοποιού Σάνεν Ντόχερτι. Το Σάββατο, 13 Ιουλίου, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο μετά από πολλά χρόνια μάχης με την ασθένεια», επιβεβαίωσε η επί σειρά ετών υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Ντόχερτι, Λέσλι Σλοάν, σε αποκλειστική δήλωσή της στο People την Κυριακή, 14 Ιουλίου.

«Η αφοσιωμένη κόρη, αδελφή, θεία και φίλη ήταν περιτριγυρισμένη από τους αγαπημένους της καθώς και από τον σκύλο της, τον Μπόουϊ. Η οικογένεια ζητά την ιδιωτική τους ζωή αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορέσουν να θρηνήσουν εν ειρήνη», συνέχισε η Σλοάν.

Η πρωταγωνίστρια του Beverly Hills 90210 διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού το 2015.

Δρ. Ρουθ Βεστχάιμερ

Η σεξοθεραπεύτρια που έγινε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας τη δεκαετία του 1980, πέθανε σε ηλικία 96 ετών στις 12 Ιουλίου, όπως επιβεβαίωσε ο δημοσιογράφος φίλος της, Πιερ Λεού.

«Ήταν ξεκούραστη όταν πέθανε. Ο γιος και η κόρη της ήταν μαζί της και της κρατούσαν το χέρι εκείνη τη στιγμή», δήλωσε ο Λεού και πρόσθεσε: »Ήταν όσο πιο ήρεμα μπορούσε να φύγει. Ήταν 96 ετών».

Και συνέχισε για την εκλιπούσα φίλη του: «Είναι εκπληκτικό, υπήρχαν πράγματα που συνέβαιναν ακόμα στη ζωή της [το φθινόπωρο θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο της με την Άλισον Γκίλμπερτ] και κάποιος θέλει να κάνει μια βιογραφική ταινία γι’ αυτήν».

Σέλι Ντουβάλ

Η ηθοποιός της «Λάμψης» πέθανε σε ηλικία 75 ετών την Πέμπτη 11 Ιουλίου στο σπίτι της στο Blanco του Τέξας, όπως δήλωσε ο σύντροφός της Νταν Γκίλροϊ στο Hollywood Reporter και στο Variety. Το THR και οι New York Times ανέφεραν ότι η Ντουβάλ πέθανε από επιπλοκές του διαβήτη.

Ο Γκίλροϊ δήλωσε στο THR: «Η αγαπημένη, γλυκιά, υπέροχη σύντροφος και φίλη της ζωής μου μας άφησε. Υπέφερε πολύ τον τελευταίο καιρό, τώρα είναι ελεύθερη. Πέταξε μακριά, όμορφη Σέλι».

Ντόναλντ Σάδερλαντ

Ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, γνωστός από τους «Αγώνες Πείνας» και τους «Απλούς ανθρώπους» και άλλους κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους, πέθανε σε ηλικία 88 ετών στις 20 Ιουνίου στο Μαϊάμι μετά από μακρά ασθένεια, όπως επιβεβαίωσε η Μίσι Ντέιβι της CAA.

Ο γιος του, Κίφερ Σάδερλαντ, επιβεβαίωσε επίσης την είδηση στο X γράφοντας: «Με βαριά καρδιά, σας λέω ότι ο πατέρας μου, Ντόναλντ Σάδερλαντ, απεβίωσε. Προσωπικά πιστεύω ότι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Ποτέ δεν πτοήθηκε από έναν ρόλο, καλό, κακό ή άσχημο. Αγαπούσε αυτό που έκανε και έκανε αυτό που αγαπούσε, και κανείς δεν μπορεί να ζητήσει περισσότερα…».

Ρίτσαρντ Λιούις

Ο κωμικός και ηθοποιός γνωστός για το ρόλο του στο Curb Your Enthusiasm, πέθανε σε ηλικία 76 ετών τον Φεβρουάριο. Ο εκπρόσωπος του επιβεβαίωσε την είδηση με δήλωσή του, γράφοντας: «Ο κωμικός/ηθοποιός Ρίτσαρντ Λίουις απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του στο Λος Άντζελες χθες το βράδυ μετά από καρδιακή προσβολή.

»Η σύζυγός του ευχαριστεί όλους για όλη την αγάπη, τη φιλία και την υποστήριξη και ζητάει την ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή».