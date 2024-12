Επιβάτης του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines (ΑΑ) το οποίο συνετρίβη στο Καζακστάν δήλωσε στο Reuters ότι υπήρξε τουλάχιστον ένας δυνατός κρότος καθώς αυτό πλησίαζε στον αρχικό του προορισμό, το Γκρόζνι της Τσετσενίας.

Η αεροπορική εταιρεία Azerbaijan Airlines ανακοίνωσε ότι τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το αεροσκάφος που συνετρίβη στο Καζακστάν δέχθηκε «εξωτερική φυσική και τεχνική επέμβαση».

Η πτήση J2-8243 συνετρίβη σε μία μπάλα φωτιάς κοντά στην πόλη Άχταου του Καζακστάν αφού άλλαξε πορεία από την νότια Ρωσία όπου η Μόσχα έχει επανειλημμένως χρησιμοποιήσει τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατά ουκρανικών drone.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

WARNING: GRAPHIC CONTENT

An Azerbaijan Airlines flight that crashed in Kazakhstan was downed by a Russian air defense system, four sources with knowledge of the investigation told @Reuters https://t.co/abznwSlO9b pic.twitter.com/neCgKwuvhc

— Reuters (@Reuters) December 27, 2024