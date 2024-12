Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος της Azerbaijan Airlines το οποίο κατέπεσε και συνετρίβη στο Καζακστάν την Τετάρτη «αποφάσισε να παρεκκλίνει του αρχικού του προορισμού», του Γκρόζνι, λόγω πυκνής ομίχλης και λόγω συναγερμού για ουκρανική επίθεση με drones στην περιοχή της Τσετσενίας.

«Εκείνη την ώρα, ουκρανικά στρατιωτικά drones πραγματοποιούσαν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών των πόλεων Γκρόζνι και Βλαντικαφκάζ», δήλωσε στο Telegram ο επικεφαλής της Rosaviatsia Ντμίτρι Γιαντρόφ.

Σύμφωνα με την Rosaviatsia, στον πιλότο του αεροσκάφους «προτάθηκαν εναλλακτικά αεροδρόμια προσγείωσης», «αλλά εκείνος επέλεξε την Άχταου στο Καζακστάν», δηλαδή να διασχίσει κατά πλάτος ολόκληρη την Κασπία Θάλασσα.

