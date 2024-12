Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Τοξότης

DO'S: Στρέψου προς τα μέσα σου και άσε τα πολλά πολλά. Βρες τι (ή ποιος) είναι αυτό (ή αυτός/ή, το τονίζω) που σε πιέζει και διαχειρίσου το ψύχραιμα. Βάλε ένα πλαίσιο στα επαγγελματικά and stick to it. Το ίδιο ισχύει και στα ερωτικά. Λύσε ό,τι μπορείς μέσω του διαλόγου - DON'TS: Αν αυτό που σε πιέζει δεν έχει ουσιαστικό λόγο ύπαρξης, μη δώσεις και πολλή σημασία. Μην αφήνεις αυτούς πάνε να σου επιβληθούν, να σε μπερδέψουν και να σε αποπροσανατολίσουν. Μην παραμελείς την ξεκούρασή σου.