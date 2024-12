Μυστήριο περιβάλλει την υπόθεση με το πτώμα που βρέθηκε στην κοιλότητα όπου ανασύρονται οι τροχοί αεροσκάφους, όταν αυτό προσγειώθηκε, στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Χαβάης, το Μάουι.

Το πτώμα βρέθηκε σ’ έναν από τους τομείς όπου ανασύρεται το σύστημα προσγείωσης αφού το αεροσκάφος της United Airlines, που εκτελούσε την πτήση 202, από το διεθνές αεροδρόμιο Ο’Χέαρ (Σικάγο, Ιλινόι, βόρεια) προς το αεροδρόμιο Καχουλούι έφθασε στον προορισμό προχθές Τρίτη το απόγευμα, εξήγησε η εταιρεία.

Το περιστατικό συνέβη σε μια από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές εβδομάδες του χρόνου, με εκατομμύρια ανθρώπους να ταξιδεύουν για τις γιορτές.

A person has been found dead in the wheel well of a United Airlines 787 at Maui’s Kahului Airport.

The Maui Police Department said in a statement:

“The Maui Police Department is currently conducting an active investigation regarding a deceased individual discovered on an… pic.twitter.com/5kKvpvmQ3E

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 25, 2024