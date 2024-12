Ένα σοκαριστικό θέαμα αντίκρισαν οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο του Μάουι στη Χαβάη, μετά την προσγείωση αεροσκάφους της United Airlines, καθώς βρέθηκε ένα πτώμα στον τροχό του.

Η πτήση είχε ξεκινήσει από το Σικάγο, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν πραγματοποίησε ενδιάμεσες στάσεις, σύμφωνα με το Hawaii News Now.

«Το Αστυνομικό Τμήμα του Μάουι διεξάγει επί του παρόντος έρευνα σχετικά με ένα νεκρό άτομο που ανακαλύφθηκε σε εισερχόμενη πτήση από την ηπειρωτική χώρα σήμερα το απόγευμα. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Οι αξιωματούχοι του υπουργείου Μεταφορών της Χαβάης επιβεβαίωσαν επίσης την ανατριχιαστική ανακάλυψη στο αεροπλάνο.

Το περιστατικό συνέβη σε μια από τις πιο πολυσύχναστες ταξιδιωτικές εβδομάδες του χρόνου, με εκατομμύρια ανθρώπους να ταξιδεύουν για τις γιορτές.

