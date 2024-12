Σε ελεύθερη πτώση: Οι αριθμοί που δείχνουν την κατάρρευση της Σίτι και του Χάαλαντ (pics)

Το να κάνει μία κάκιστη χρονιά μία ομάδα μετά από σερί τίτλους το έχουμε δει πολλές φορές και είναι λογικό. Το να παθαίνει τέτοιο μπλακ άουτ όμως κατά τη διάρκεια μίας σεζόν, είναι κάτι σπάνιο. Και ειδικά όταν μιλάμε για μία ομάδα του επιπέδου της Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «Πολίτες» ξεκίνησαν εντυπωσιακά και τη φετινή σεζόν στην Αγγλία δείχνοντας πως είναι και πάλι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα, ωστόσο εδώ και δύο μήνες είναι σαν να αγωνίζεται μία άλλη ομάδα με τις γαλάζιες φανέλες. Γιατί αυτό που παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα, δεν έχει καμία σχέση με όσα μας είχε συνηθίσει.

Δεν μιλάμε απλά για ντεφορμάρισμα αλλά για κατάρρευση. Υπάρχει η δικαιολογία των πολλών τραυματισμών, ίσως υπάρχει και κορεσμός, κάποια πράγματα δεν βγαίνουν με τίποτα στο γήπεδο, αλλά εδώ η ιστορία έχει ξεφύγει, με τον Καταλανό τεχνικό να βιώνει μία πρωτόγνωρη κατάσταση στην καριέρα του.

Man City draw with Everton at home and now only have ONE win in their last 13 games in all competitions 😳 pic.twitter.com/yTGz96kb8z

— ESPN FC (@ESPNFC) December 26, 2024