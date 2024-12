Το «βουνό» του Αμορίμ στο ξεκίνημα του 2025 και η διαχείριση του Ράσφορντ

Κάτι παραπάνω από ένα μήνα κάθεται στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Ρούμπεν Αμορίμ, με τον Πορτογάλο τεχνικό να έχει βελτιώσει κάποια πράγματα στην ομάδα, ωστόσο αποτελέσματα όπως αυτά στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ, που ηττήθηκε εντός έδρας (3-0), να είναι σημαντικά βήματα προς τα… πίσω.

Πλέον, η Γιουνάιτεντ έχει μπροστά της δύο δύσκολα ματς, στην έδρα της Γουλβς (26/12) και στο «Ολντ Τράφορντ» κόντρα στη Νιουκάστλ (30/12), με τον Αμορίμ να ζητά το καλύτερο δυνατό «finish» στο 2024. Όλα αυτά, την ώρα που τις πρώτες 13 μέρες του νέου έτους, οι «κόκκινοι διάβολοι» θα πρέπει να αντιμετωπίσουν δύο από τους διεκδικητές του τίτλου.

Συγκεκριμένα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ξεκινά το 2025 με την αναμέτρηση στην έδρα της Λίβερπουλ (5/1) για την Premier League και λίγες μέρες μετά (12/1), θα κοντραριστούν στην έδρα της Άρσεναλ, για το League Cup.

Ο Αμορίμ σόκαρε τους φίλους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν λίγο πριν το ντέρμπι του Μάντσεστερ, κόντρα στη Σίτι, έκανε γνωστό πως ο Μάρκους Ράσφορντ και ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο θα είναι τελικά εκτός αποστολής. Μάλιστα, ο Πορτογάλος τεχνικός, στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, σε σχετική ερώτηση, ανέφερε πως δεν πρόκειται για κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα και τόνισε πως «αξιολογώ τα πάντα. Ο τρόπος που τρως, ο τρόπος που βάζεις τα ρούχα σου για να πας σε ένα παιχνίδι. Ο τρόπος που συναναστρέφεσαι με τους συμπαίκτες σου. Κάνω την αξιολόγησή μου και μετά αποφασίζω».

Ο Γκαρνάτσο επέστρεψε στην αποστολή της ομάδας στα επόμενα ματς, όχι όμως και ο Ράσφορντ. Ο Άγγλος επιθετικός, σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε πως «είμαι έτοιμος για νέες προκλήσεις. Είμαι έτοιμος για νέα βήματα στο ποδόσφαιρο. Θέλω όταν φύγω να μην υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα. Να μην υπάρχει ούτε ένας να πει κάτι κακό για εμένα. Πάντοτε η καρδιά μου θ’ ανήκει στη Γιουνάιτεντ», κατά την παρουσία του στο παλιό σχολείο του, όπου βρέθηκε εκεί για να μοιράσει δώρα.

Πάντως, ο Αμορίμ δεν έχει ανοίξει ακόμη τα… χαρτιά του, αναφορικά με το μέλλον του Άγγλου στράικερ στην ομάδα και το μόνο που είπε ως απάντηση στις δηλώσεις του περί «νέων προκλήσεων» είναι πως «είμαι πάντα εδώ για να βοηθάω τον Μάρκους ως παίκτη. Επέλεξαν να κάνουν αυτή τη συνέντευξη, δεν είναι μόνο ο Μάρκους πίσω από αυτές τις αποφάσεις και το καταλαβαίνω».

🚨 Amorim on Rashford interview on his future: “I’m always here for helping Marcus as another player. They chose to do that interview, it’s not just Marcus, and I understand that”. pic.twitter.com/RkY4F8cIF6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2024