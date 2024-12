OnlyFans: Έκκληση για κλείσιμο μετά τη Lily Phillips που έκανε σεξ με 100 άνδρες σε μια μέρα

Οι εκκλήσεις για απαγόρευση της δημοφιλούς πλατφόρμας OnlyFans έχουν ενταθεί μετά από ένα ασυνήθιστο περιστατικό όπου μια 23χρονη γυναίκα συμμετείχε σε μαραθώνιο σεξ με 101 άνδρες σε μια μόνο μέρα για να δημιουργήσει περιεχόμενο για τον λογαριασμό της.

Η ηθοποιός ταινιών ενηλίκων Lily Phillips από το Derbyshire της Αγγλίας, μετά το γύρισμα του video μίλησε σε ντοκιμαντέρ του YouTuber Josh Pieters.

Στο άβολο στη θέαση του ντοκουμέντο η Lily Phillips μιλάει για την εμπειρία της ενώ προς το τέλος του video ξεσπάει σε κλάματα.

«Δεν είναι για κορίτσια που δεν έχουν αντοχές όλο αυτό, πρέπει να είμαι ειλικρινής. Ήταν δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα το συνιστούσα. Είναι περίεργο συναίσθημα, κάποιος μπαίνει, βγαίνει, είναι έντονο» είπε η Lily Phillips.

Η φήμη της Phillips κορυφώθηκε στο TikTok μετά από αυτό το περιστατικό που συνέβη τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, σε νέα πλάνα, παραδέχτηκε ότι η εμπειρία ήταν «έντονη» και άφησε να εννοηθεί το ψυχικό κόστος της επιλογής της.

Το επιτυχημένο μοντέλο του OnlyFans, που έχει κερδίσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια δολάρια από την πλατφόρμα, μίλησε για την εμπειρία της στο ντοκιμαντέρ του Pieters με τίτλο I Slept With 100 Men in One Day.

Στα πλάνα από τα παρασκήνια, η Phillips, η οποία είχε υποστηρίξει στο παρελθόν αυτή την «ακραία πρόκληση» και είχε εκφράσει ενθουσιασμό για τη θέση της στη βιομηχανία του σεξ, εμφανίζεται ανήσυχη και ταραγμένη.

Όταν ο Pieters ρώτησε τη Phillips αν η εμπειρία ήταν πιο έντονη από ό,τι περίμενε η δημιουργός ερωτικού περεχομένου απάντησε δακρυσμένη: «Σίγουρα».

Μετά τη δημοσιοποίηση του video, έχει ξεσπάσει κύμα αντιδράσεων που ζητούν την απαγόρευση της πλατφόρμας OnlyFans, όπου η Phillips δημοσίευσε το περιεχόμενό της.

Ένας χρήστης έγραψε: «Η Lily Philips μοιάζεται ανοιχτά τη θλίψη της μετά από σεξ με 100 άντρες σε μια μέρα. 1) Είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά της σε αυτή την άρρωστη πράξη, 2) Είναι σαφές ότι η πλατφόρμα του OnlyFans έχει μετατρέψει τις γυναίκες σε πλαστικές κούκλες ηδονής – και τα ίδια τα μοντέλα αποδέχθηκαν αυτό το καταστροφικό ψέμα».

Η ανάρτηση έγινε viral, λαμβάνοντας πάνω από 7,7 εκατομμύρια προβολές και περισσότερα από 19.000 likes.

Οι περισσότεροι χαρακτήρισαν την πράξη «λυπηρή». Στην αρχική ανάρτηση προστέθηκε το παρακάτω:

«Το πιο θλιβερό μέρος στην περίπτωση της είναι ότι ακόμα δεν έχει καταλάβει το απάνθρωπο προϊόν που έχει γίνει. Και τέλος πάντων, πιστεύει το ψέμα ότι με αυτή την κίνηση της ‘ενδυναμώνεται’».

Πολλοί άλλοι υποστήριξαν την ιδέα ότι το OnlyFans πρέπει να απαγορευτεί, με έναν χρήστη να υπογραμμίζει ότι: «Η Lily Philips που μιλάει για το τραύμα της μετά το περιστατικό με τους 100 άνδρες είναι ακριβώς ο λόγος που πρέπει να είμαστε εναντίον των OnlyFans».

«Κοιτάξτε τα μάτια αυτής της γυναίκας, το μόνο που θέλω να κάνω είναι να την αγκαλιάσω. Έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ για να διεκδικήσει αποδοχή και ‘ενδυνάμωση’. Προσεύχομαι να σκεφτεί αυτή την πράξη και να δει την πραγματική της αξία. Το OnlyFans της δίνει το πλαίσιο για να ζήσει όλο αυτό, πρέπει να απαγορευτεί».

Ωστόσο, υπήρξαν και άλλοι που διαφώνησαν με την απαγόρευση της πλατφόρμας. Ένας σχολιαστής είπε: «Δεν το καταλαβαίνω. Αποφάσισε να το κάνει αυτό και επίσης να επωφεληθεί από αυτό. Γιατί να τη λυπηθούμε;»

«Το OnlyFans δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό από μόνο του. Η κοινωνία πρέπει να μάθει να το αντιμετωπίζει καλύτερα. Η απαγόρευση πολύ σπάνια, αν συμβεί ποτέ, είναι η σωστή απάντηση».

Μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ η Lily Phillips είπε ότι δέχεται απειλές για τη ζωή της.

Ωστόσο αυτό που είναι ακόμη πιο γκροτέσκο είναι ότι η Phillips έχει κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε ερωτικούς παρτενέρ για να καταρρίψει το επόμενο ρεκόρ της.

Η 23χρονη θέλει να κάνει σεξ με 1.000 άντρες σε μια μέρα.

Δύο γυναίκες, δύο ιστορίες

Η αθρογράφος της London Evening Standard Tanya Gold, γράφει για το περιστατικό που καταδεικνύει τον παραλογισμό των ψηφιακών καιρών όπου ο θύτης και το θύμα είναι δυσδιάκριτοι όροι και τη χρονική σύμπτωση με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό.

«Τον Ιανουάριο, λέει η Lily Phillips, θα κοιμηθεί με χίλιους άνδρες σε 24 ώρες για τον ιστότοπό της OnlyFans. Έχω δει το κάλεσμα: για να υποβάλετε αίτηση πρέπει να στείλετε μια φωτογραφία σας και να κρατήσετε την ταυτότητα σας κοντά στο πρόσωπό σας. Αυτό μοιάζει σαν μια παρωδία των σωματικών βασανιστηρίων που έκανε για την κάμερ: μόλις κοιμήθηκε με 100 άντρες σε 24 ώρες και αυτό που έζησε είναι ανεπανάληπτο. Την έκανε να κλάψει. Ίσως τα δάκρυα ήταν για την κάμερα –η Λίλι έκανε ένα ντοκιμαντέρ για την ημέρα– γιατί η θλίψη είναι τόσο εμπορεύσιμη όσο το σεξ. Δεν ξέρω.

Είναι μια παρωδία και κάτι ακόμη: αυτό που συνέβη με τη Ζιζέλ Πελικό, η οποία ναρκώθηκε, προφανώς βιάστηκε από 51 άνδρες κατόπιν εντολής του συζύγου της και, επιμένοντας να γίνει δημόσια η δίκη, έγινε μια σύγχρονη ηρωίδα του φεμινισμού στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο. Η Πελικό είναι 72 ετών και καταλαβαίνει απόλυτα τι της συνέβη. Η Phillips είναι 23 και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει τίποτα. Είναι μια αλήθεια ότι από τη στιγμή που οι γυναίκες καταλάβουν τι είναι πραγματικά το σεξ, οι άνδρες δεν το θέλουν πλέον από αυτές. Η Πελικό έχει ονομαστεί μια από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο.

«Η Πελικό είναι 72 ετών και καταλαβαίνει απόλυτα τι της συνέβη. Η Phillips είναι 23 και δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει τίποτα»

Για τη Lily Phillips το ερώτημα είναι, φαινομενικά – ποιος φταίει; Είναι ένα αξιοπερίεργο μιας εποχής όπου κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ότι, μόλις συμβεί κάτι τόσο δραματικό, ο αγώνας για την ανάθεση ευθυνών χάνεται. Νομίζω ότι η Phillips δεν είναι πολύ έξυπνη και σύντομα δεν θα είναι πολύ καλά. Χίλιοι άντρες τη μέρα είναι μια θανατηφόρα ευχή γιατί, μόλις το κάνεις, όσοι συνωμότησαν σε αυτό, έχοντας τη δική τους ντροπή να επεξεργαστούν, θα σε μισήσουν γιατί το έκανες.

Η πορνογραφία δεν είναι ευγενική ούτε με τους άνδρες: η απανθρωποποίηση έχει διττό χτύπημα, έχει αμφίδρομη πορεία.

Αν θέλετε να προστατέψετε αυτές τις γυναίκες, τυλίξτε τα χέρια σας γύρω τους. Αλλά δεν μπορείτε να τις προστατέψετε από τον εαυτό τους και από τη σειρήνα της φήμης και της διαδικτυακής δόξας. Η διαδικτυακή πορνογραφία έκανε τη Lily Phillips, όπως και πολλές γυναίκες, άρρωστες με την ασθένεια της εποχής.

Γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αν κάτι είναι στην οθόνη, δεν είναι αληθινό, δεν μπορεί να σε βλάψει. Ωστόσο, συμμετέχουμε. «Δεν θα το συνιστούσα», είπε, σαν ένα κοριτσάκι που την τσάκωσαν να κλέβει κάτι από ένα σούπερ μάρκετ. Έγινε διαδικτυακή πορνογράφος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αναρωτιέμαι αν τρελάθηκε από την απομόνωση, όπως πολλοί άλλοι.

Γνωρίζω τη Phillips μόνο μέσω των social media της – πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά; – και, για μένα, όταν ποζάρει δίπλα στην πισίνα ή στα βουνά, είναι μια μελέτη για την ευαλωτότητα: το πιο μοναχικό σχεδόν γυμνό κορίτσι στον κόσμο. Τι μπράντα!

Έχει ένα πολύτιμο παραμύθι να πει, αλλά το λέει με το σώμα της και πρέπει να την ακούσουμε. Η Phillips είναι πορνογράφος: σεξεργάτρια. Εδώ και πάρα πολύ καιρό –τουλάχιστον δύο δεκαετίες– οι γυναίκες έχουν υποστηρίξει ότι η σεξουαλική εργασία είναι καλοπροαίρετη, χωρίς πόνο (αν αποφύγεις τις φεμινίστριες του δεύτερου κύματος, που σε μισούν περισσότερο από οποιονδήποτε, προφανώς) και, πάνω από όλα, πράξη που φωνάζει «αυτοδιαχείριση».

….

Στην πραγματικότητα, το εμπόριο αυτό είναι συχνά θανατηφόρο. Είναι γεμάτο με γυναίκες θύματα εμπορίας, γυναίκες που μεγάλωσαν με τη ‘φροντίδα’ άλλων και κακοποιήθηκαν, γυναίκες με προβλήματα ναρκωτικών και, τις περισσότερες φορές, με γυναίκες, συχνά μητέρες, με πολύ χαμηλές αμοιβές για ό,τι δίνουν.

Μας βολεύει να αγνοούμε αυτή την αλήθεια και να παρουσιάζουμε την πορνεία ως κάτι πιο φανταχτερό και πιο ευχάριστο».

Εκείνες και εκείνοι

Σε άλλο άρθρο, στο The Spectator, η Τζούλι Μπίντελ, η Αγγλίδα ριζοσπάστικη φεμινίστρια και συγγραφέας που έχει συνιδρύσει την ομάδα νομοθετικής μεταρρύθμισης Justice for Women, η οποία έχει στόχο να βοηθήσει γυναίκες που έχουν καταγγελθεί για επίθεση ή δολοφονία βίαιων ανδρών συντρόφων γράφει:

«Η Lily Phillips, η οποία έκανε σεξ με 10o άνδρες σε μία μόνο μέρα τον Οκτώβριο, έχει γίνει πρωτοσέλιδο εκεί που πρέπει να εστιάσουμε είναι στους άνδρες που την εκμεταλλεύονται και στους άνδρες που έκαναν ουρά για να κάνουν σεξ μαζί της.

Έχοντας εμφανιστεί σε μια ταινία του YouTube, I Slept With 100 Men in One Day, αυτή η νεαρή, ευάλωτη γυναίκα σχεδιάζει τώρα την επόμενη προσπάθειά της: να κάνει σεξ με 1.000 άνδρες σε 24 ώρες ή να ζήσει μια σεξουαλική επαφή σε ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα, ασταμάτητα για μια μέρα. Αναμφίβολα, αυτό το διαφημιστικό κόλπο θα αυξήσει τα ήδη σημαντικά ετήσια κέρδη της. Αλλά η Phillips θα πληρώσει βαρύ τίμημα.

Όταν γυναίκες όπως η Lily μιλούν ότι οδηγούνται από σεξουαλική επιθυμία, όλα αυτά είναι μέρος της φαντασίας που κατασκευάζεται για τους άνδρες.

Έχω πάρει συνεντεύξεις από γυναίκες που κλήθηκαν να κάνουν σεξ με οκτώ, 10, 12 άντρες κάθε μέρα επειδή ήταν υπό τον έλεγχο ενός μαστροπού σε έναν οίκο ανοχής και άκουσα λεπτομέρειες για τις τρομερές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία.

Αυτό που συνοδεύει αυτές τις εμπειρίες είναι πολύ σκληρό και ενοχλητικό για να το μοιραστώ εδώ αλλά οι σωματικές επιπτώσεις στο σώμα του διεισδυτικού σεξ από πολλούς άνδρες σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι φρικτές. Το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο για τέτοιου είδους τιμωρία.

«Μην κάνετε λάθος: όποια και αν είναι η πρόθεση τoυ OnlyFans, ο ιστότοπος είναι πορνεία πίσω από μια οθόνη, αλλά οι μαστροποί και τα αρπακτικά δεν είναι ποτέ μακριά»

Τι γίνεται όμως με τους άνδρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε έναν τέτοιο «διαγωνισμό»; Γιατί να θέλουν να κάνουν σεξ με μια γυναίκα μετά από τόσους άλλους; Για μένα, είναι αντίστοιχη με την εικόνα εκείνων των ανδρών που έκαναν ουρά για να βιάσουν τη Ζιζέλ Πελικό. Είναι παρόμοιο με ένα Κολοσσαίο θεάματος. Υπάρχουν οίκοι ανοχής στη Γερμανία που ενθαρρύνουν αυτές τις πράξεις, συχνά με δώδεκα άντρες κάθε φορά να συμμετέχουν σε ένα «γκάνγκμπανγκ» με μία γυναίκα. Φαίνεται δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτά επιτρέπονται στον 21ο αιώνα.

Η Lilly παραδέχτηκε ότι ουσιαστικά αποσχίστηκε από τον εαυτό της κατά τη διάρκεια της πρόκλησης του Οκτωβρίου. Η 23χρονη λέει ότι μπορεί να θυμηθεί μόνο τις πρώτες πέντε συναντήσεις και αυτές αφού προσπάθησε να τις ξεχάσει. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη: η απώθηση είναι ένας μηχανισμός αντιμετώπισης ακραίου τραύματος. Το σεξ απαθανατίστηκε και το προϊόν θα αποφέρει πολλά χρήματα σε όσους επωφελούνται από το OnlyFans -όπου εμφανίστηκαν τα βίντεο της Lily-.

Η ιστορία της Lily είναι παρόμοια με αυτή άλλων γυναικών με τις οποίες έχω μιλήσει στο OnlyFans. Οι νεαρές γυναίκες της μεσαίας τάξης που εμφανίζονται εκεί τείνουν να είναι εκείνες που δεν είχαν προηγουμένως ασχοληθεί με την πορνεία. Πολλές από αυτές, συνήθως μη προνομιούχες, έκαναν λογαριασμό στο OnlyFans κατά τη διάρκεια του Covid, όταν έκλεισαν οι οίκοι ανοχής.

Μην κάνετε λάθος: όποια και αν είναι η πρόθεση τoυ OnlyFans, ο ιστότοπος είναι πορνεία πίσω από μια οθόνη, αλλά οι μαστροποί και τα αρπακτικά δεν είναι ποτέ μακριά.

Όταν γυναίκες όπως η Lily μιλούν ότι οδηγούνται από σεξουαλική επιθυμία, όλα αυτά είναι μέρος της φαντασίας που κατασκευάζεται για τους άνδρες. Καμία γυναίκα δεν έχει φαντασίωση να κουβαλήσει το είδος των τραυμάτων που θα προκύψουν από τέτοιες ακραίες δραστηριότητες όπως το σεξ με τόσους άνδρες.

Αλλά η βιομηχανία του σεξ δεν έχει ενδοιασμούς, παρά μόνο επιθυμία για κέρδος.

Ενώ η φωτογραφία της Lily έχει εκτοξευθεί στις εφημερίδες αυτή την εβδομάδα, τα φώτα της δημοσιότητας πρέπει να πέφτουν στους άνδρες που δημιουργούν τη ζήτηση για αυτές τις υπηρεσίες. Δεν πρέπει να μας ξεγελούν τα χρήματα που υποτίθεται ότι βγάζει η Lilly αλλά μάλλον πρέπει να αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο που διατρέχει και τα χρήματα που κερδίζονται μέσω της πλατφόρμας του OnlyFans.

Αυτός ο ιστότοπος, και άλλοι αντίστοιχοι, πρέπει να κλείσουν. Οι γυναίκες που εμπλέκονται σε πορνογραφία και πορνεία, θα πρέπει να έχουν δίχτυ προστασίας για να μπορούν να ξεφύγουν. Και οι άνδρες που τροφοδοτούν αυτή την αγορά να λογοδοτήσουν».

–

Σε κάποια δημοσιεύματα η Lily Phillips λέει ότι έκανε σεξ με εκατό άνδρες, σε άλλα με 101. Όλα μοιάζουν να είναι θολά, όπως στο σημείο που λέει ότι δεν μπορούσε να θυμηθεί τα πρόσωπα των ανδρών που μπήκαν μέσα της, μετά από λίγο.

Η Phillips αυτοαποκαλεί τον εαυτό της φεμινίστρια, αλλά υπάρχει κάτι αναπόφευκτα ζοφερό στο ότι ξεκίνησε αυτό τον πειραματισμό της στη σκιά της δίκης για βιασμό της Πελικό.

Ακόμη και χωρίς αυτή τη χρονική σύμπτωση, η περίπτωση της Phillips δείχνει πώς οι δυνάμεις της αγοράς διαστρεβλώνουν το σεξ.

Μόλις αποφασίσεις να πουλήσεις τον εαυτό σου, θα έχεις αναπόφευκτη πίεση για να δώσεις περισσότερο, πιο σκληρό, πιο ακραίο περιεχόμενο για να νικήσεις στην αλγοριθμική κούρσα των συνδρομών.

Το ντοκιμαντέρ για τη Lily Phillips εδώ: