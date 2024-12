Όσκαρ 2025: Εκτός η Φόνισσα από την κούρσα, με δύναμη οι ράπερ από την Ιρλανδία

Η πολυσυζητημένη ελληνική συμμετοχή στα φετινά Όσκαρ, η Φόνισσα της Εύας Νάθενα, μένει εκτός από την κούρσα για το βραβείο Διεθνούς Ταινίας.

Η Αμερικανική Aκαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις βραχείες λίστες ανοίγοντας το δρόμο για την καταληκτική λίστα των παραγωγών που θα διεκδικήσουν τρόπαιο στη βραδιά των Όσκαρ.

Οι κατηγορίες που ανακοινώθηκαν είναι Ντοκιμαντέρ, Διεθνής Ταινία, Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ, Μακιγιάζ και Κομμώσεις, Μουσική και Τραγούδι, Animation Μικρού Μήκους, Ήχος, Οπτικά Εφέ και Μικρού Μήκους Ταινία.

Η ελληνική και επεισοδιακή συμμετοχή της Φόνισσας δεν έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των 15 ταινιών που θέτουν υποψηφιότητα για την τελική πεντάδα της Διεθνούς Ταινίας.

Ανάμεσα στις ταινίες που διεκδικούν το φετινό Όσκαρ σε αυτή την κατηγορία και για πολλούς το φαβορί της βραδιάς είναι το Emilia Perez του Ζακ Οντιάρ που διεκδικεί και 10 υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες έχοντας ήδη διακριθεί με πολλές βραβεύσεις μετά την πρεμιέρα του στις Κάννες.

Οι υποψηφιότητες των φετινών βραβείων Όσκαρ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου.

«Φιάσκο»

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή της ταινίας που εκπροσώπησε χωρίς επιτυχία τη χώρα μας στα Όσκαρ έγινε μέσα από μία λίστα η οποία περιείχε μόλις μια ταινία καθώς όλες οι άλλες συμμετοχές είχαν αποσυρθεί.

Με την κοινότητα των κινηματογραφιστών και το υπουργείο Πολιτισμού αντίπαλους, η ανακοίνωση της Φόνισσας έγινε μετά από ένα εκρηκτικό 20ήμερο με παραιτήσεις, αποσύρσεις ταινιών και πολλά ερωτηματικά τον Σεπτμέβριο.

Τι προηγήθηκε

Το υπουργείο Πολιτισμού έφερε απέναντί του την καλλιτεχνική κοινότητα και να προκαλέσει καταγγελίες για μεθοδεύσεις και αντιθεσμική συμπεριφορά.

Παραγωγοί και σκηνοθέτες που κατέθεσαν υποψηφιότητα για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στα βραβεία Όσκαρ (κατηγορία Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους) αποφάσισαν να αποσυρθούν από τη διαδικασία δηλώνοντας ότι αρνούνται να συμπράξουν «σε αδιαφανείς ενέργειες, που απαξιώνουν τον ελληνικό κινηματογράφο και τους επαγγελματίες του».

Είχαν προηγηθεί καταγγελίες της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και των κινηματογραφικών σωματείων, σύμφωνα με τις οποίες το ΥΠΠΟ είχε προτείνει σε 4 μέλη της κινηματογραφικής κοινότητας να συμμετάσχουν στην επιτροπή, εκείνα είχαν αποδεχτεί την πρόταση και είχαν λάβει σύνδεσμο για να δουν τις ταινίες, ενώ στη συνέχεια έλαβαν νέα επιστολή που τους ενημέρωνε πως όλα τα προηγούμενα έγιναν «εκ παραδρομής», με το ΥΠΠΟ να ανακοινώνει λίγες ώρες αργότερα επιτροπή με άλλη σύνθεση.

Μετά από εβδομάδες αντιδράσεων και συγκρούσεων, το υπουργείο ανακοίνωσε τη ολοκληρωμένη σύνθεση της νέας επιτροπής. Μια επιτροπή, όμως, ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο, καθώς στον απόηχο των διαμαρτυριών έχουν αποσυρθεί όλες οι ταινίες από τη σχετική λίστα, εκτός από τη Φόνισσα.

Πότε; Ποιος; Και μια πρωτιά

Ο βραβευμένος με Emmy κωμικός, σεναριογράφος, παραγωγός και πρώην παρουσιαστής της βραδινής ζώνης Κόναν Ο’ Μπράιεν επιλέχθηκε να παρουσιάσει τα 97α Όσκαρ.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο O’ Μπράιεν θα αναλάβει την παρουσίαση των Όσκαρ, μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ.

Η τελετή απονομής των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre στο Ovation Hollywood και θα μεταδοθεί ζωντανά σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως.

Η εκπομπή θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και άλλα διεθνή δίκτυα την Κυριακή 2 Μαρτίου 2025. Πριν από την τελετή θα προηγηθεί ένα pre-show στο κόκκινο χαλί.

Τα φετινά Όσκαρ θα μεταδοθούν για πρώτη φορά και μέσω streaming . Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η πλατφόρμα Hulu της Disney θα προβάλει ζωντανά την εκδήλωση, ενώ για όσους δεν μπορέσουν να την παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο, θα είναι διαθέσιμη on demand την επόμενη ημέρα.

Γάζα, Μπέλφαστ και ένα υπέροχα συγκινητικό ατίθασο ρομπότ

Ανάμεσα στις ταινίες που αναφέρονται είναι οι αναμενόμενες αλλά και κάποιες εκπλήξεις. Ο Μονομάχος 2 έχει τρεις αναφορές όπως και το Alien:Romulus -κάτι που δεν περίμενε σχεδόν κανείς. Άλλα σημεία ενδιαφέροντος είναι η απουσία της ταινίας που έχει αποθεωθεί από κριτικούς ως η καλύτερη της χρονιάς, το Όλα Όσα Φανταζόμαστε Ως Φως, που δεν κατατέθηκε καν από την Ινδία για πολιτικούς υποθέτουμε λόγους, ενώ ευχάριστη έκπληξη είναι και το Kneecap που ραπάρει με δύναμη αντιεξουσιαστή από την Ιρλανδία. Στην κατηγορία του ντοκιμαντέρέχει ενδιαφέρον η επιλογή του The Bibi Files που μελετά τη διαφθορά του καθεστώτος Νετανιάχου και του Καμιά Άλλη Γη, του ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε από κολεκτίβα παλαιστινίων και ισραηλινών εναντίον του απαρτχάιντ στη Δυτική Όχθη. Τέλος οι shortlists των τεχνικών κατηγοριών έχουν αναφορές στο φαβορί για καλύτερο animation της χρονιάς, το συγκινητικά καλό The Wild Robot.

Shortlists πριν την κούρσα των Όσκαρ

Ακολουθούν οι βραχείες λίστες στις κατηγορίες που ανακοινώθηκαν

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους

The Bibi Files

Black Box Diaries

Dahomey

Daughters

Eno

Frida

Hollywoodgate

No Other Land

Porcelain War

Queendom

The Remarkable Life of Ibelin

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

Union

Will & Harper

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Chasing Roo

Death by Numbers

Eternal Father

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

Keeper

Makayla’s Voice: A Letter to the World

Once upon a Time in Ukraine

The Only Girl in the Orchestra

Planetwalker

The Quilters

Seat 31: Zooey Zephyr

A Swim Lesson

Until He’s Back

Διεθνής Ταινία

I’m Still Here (Βραζιλία)

Universal Language (Καναδάς)

Waves (Τσεχία)

The Girl with the Needle (Δανία)

Emilia Pérez (Γαλλία)

The Seed of the Sacred Fig (Γερμανία)

Touch (Ισλανδία)

Kneecap (Ιρλανδία)

Vermiglio (Ιταλία)

Flow (Λετονία)

Armand (Νορβηγία)

From Ground Zero (Παλαιστίνη)

Dahomey (Σενεγάλη)

How to Make Millions before Grandma Dies (Ταϊλάνδη)

Santosh (Ηνωμένο Βασίλειο)

Μακιγιάζ

The Apprentice

Beetlejuice Beetlejuice

A Different Man

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

The Substance

Waltzing with Brando

Wicked

Πρωτότυπη Μουσική

Alien: Romulus

Babygirl

Beetlejuice Beetlejuice

Blink Twice

Blitz

The Brutalist

Challengers

Conclave

Emilia Pérez

The Fire Inside

Gladiator II

Horizon: An American Saga Κεφάλαιο 1

Inside Out 2

Nosferatu

The Room Next Door

Sing Sing

The Six Triple Eight

Wicked

The Wild Robot

Young Woman and the Sea

Τραγούδι

Forbidden Road από την ταινία Better Man

Winter Coat από την ταινία Blitz

Compress/Repress από την ταινία Challengers

Never Too Late από την ταινία Elton John: Never Too Late

El Mal από την ταινία Emilia Pérez

Mi Camino από την ταινία Emilia Pérez

Sick In The Head από την ταινία Kneecap

Beyond από την ταινία Βαϊάνα 2

Tell Me It’s You από την ταινία Mufasa: The Lion King

Piece By Piece από την ταινία Piece by Piece

Like A Bird από την ταινία Sing Sing

The Journey από την ταινία The Six Triple Eight

Out Of Oklahoma από την ταινία Twisters

Kiss The Sky από την ταινία The Wild Robot

Harper And Will Go West από την ταινία from Will & Harper

Κινούμενα Σχέδια – Μικρού Μήκους

Au Revoir Mon Monde

A Bear Named Wojtek

Beautiful Men

Bottle George

A Crab in the Pool

In the Shadow of the Cypress

Magic Candies

Maybe Elephants

Me

Origami

Percebes

The 21

Wander to Wonder

The Wild-Tempered Clavier

Yuck!

Live Action – Μικρού Μήκους

Anuja

Clodagh

The Compatriot

Crust

Dovecote

Edge of Space

The Ice Cream Man

I’m Not a Robot

The Last Ranger

A Lien

The Man Who Could Not Remain Silent

The Masterpiece

An Orange from Jaffa

Paris 70

Room Taken

Ήχος

Alien: Romulus

Blitz

A Complete Unknown

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Gladiator II

Joker: Folie à Deux

Wicked

The Wild Robot

Οπτικά Εφέ

Alien: Romulus

Better Man

Civil War

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

Gladiator II

Kingdom of the Planet of the Apes

Mufasa: The Lion King

Twisters

Wicked