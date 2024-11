Η «κατάρα» της καλύτερης φωτογραφίας όλων των εποχών: Τι συνέβη στους σταρ της selfie από τα Όσκαρ του 2014

Ήταν 2 Μαρτίου 2014 όταν το Dolby Theater στο Λος Άντζελες υποδεχόταν την τελετή των 86ων βραβείων Όσκαρ σε μια ξεχωριστή βραδια. Αστέρες της μεγάλης οθόνης, εντυπωσιακές εμφανίσεις, ακριβά αξεσουάρ και λαμπερά χαμόγελα συνέθεταν το παζλ της μεγάλης γιορτής της 7ης Τέχνης – που θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερη χάρη σε μια selfie.

Κι αν κάποιος αναρωτιόταν αν μπορούσε να αποκτήσει εκείνο το βράδυ μεγαλύτερη λάμψη, η απάντηση δόθηκε μετά από λίγες ώρες. Τότε που η οικοδεσπότρια της τελετής Έλεν ΝτιΤζένερις ανέβασε στο X (τότε Twitter) μια selfie με όλη την ελίτ του Χόλιγουντ – μια selfie με την Μέριλ Στριπ, τον Μπραντ Πιτ, την Αντζελίνα Τζολί, τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, την Τζούλια Ρόμπερτς, τον Μπράντλεϊ Κούπερ, την Τζένιφερ Λόρενς, τον Τζάρεντ Λέτο, τον Κέβιν Σπέισι, την Λουπίτα Νιόνγκο – ο 12ος είναι ο αδερφός της, ο Πίτερ.

Η selfie που έγινε retweet 779,295 φορές μέσα σε μόλις 30 λεπτά, σπάζοντας το ρεκόρ που είχε η φωτογραφία του Μπαράκ Ομπάμα για την επανεκλογή του το 2012. Η selfie που έγινε σηαρε περισσότερες από δύο εκατομμύρια φορές μέσα σε μόλις 2 ώρες. Αυτή που οι «ειδικοί» αποκάλεσαν ως την καλύτερη φωτογραφία όλων των εποχών.

If only Bradley’s arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

