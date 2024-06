Σε συνέντευξη του, ο Κέβιν Σπέισι παραδέχτηκε τις παρενοχλήσεις που έκανε, χρόνια μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος του. Ο γνωστός ηθοποιός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν αποκάλυψε ότι δεν έχει καθόλου χρήματα και αναγκάζεται να πουλήσει το σπίτι του.

«Άπλωνα το χέρι μου παραπάνω» («too handsy») είπε για τον εαυτό του ο Σπέισι και παραδέχτηκε: «Άγγιξα κάποιον σεξουαλικά με τρόπο που δεν ήξερα εκείνη τη στιγμή ότι δεν ήθελε». Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι αμφέβαλε αν θα έβγαινε ζωντανός από την περιπέτεια. «Ήθελα να ζήσω, αλλά κάποιες φορές νόμιζα ότι δεν θα τα καταφέρω», εξήγησε.

Ακόμη,ο Σπέισι ανέφερε ότι αυτή την εβδομάδα θα βγει σε πλειστηριασμό το σπίτι του στη Βαλτιμόρη λόγω των δικαστικών χρεών. «Δεν μπορώ να πληρώσω τους λογαριασμούς που χρωστάω», είπε στον Μόργκαν. «Πρέπει να βάλω όλα μου τα πράγματα σε αποθήκη», πρόσθεσε για να αποκαλύψει ότι «δεν είμαι απόλυτα σίγουρος για το πού θα ζήσω τώρα».

Πάντως ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα κηρύξει πτώχευση. «Υπήρξαν μερικές φορές που σκέφτηκα ότι θα καταθέσω αίτηση πτώχευσης, αλλά καταφέραμε να το αποφύγουμε, τουλάχιστον μέχρι σήμερα».

Όταν ο Μόργκαν τον ρώτησε ο Μόργκαν πόσα χρήματα του έχουν απομείνει, ο Σπέισι δεν απάντησε ευθέως. Στην αρχή είπε ότι δεν του έχει μείνει τίποτα, μετά ότι ακόμη χρωστάει πολλά για να διευκρινίσει ότι είναι «πολλά εκατομμύρια».

Kevin Spacey admits to Piers Morgan that he has been «too handsy» in the past: «Touching someone sexually in a way that I didn’t know at the time they didn’t want.»

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) June 11, 2024