Κορυφαίος Αφρικανός παίκτης της χρονιάς ο Λούκμαν (pic)

Ημέρα βραβείων για την Αφρική ήταν η σημερινή μέρα, με τον Αντεμόλα Λούκμαν να αναδεικνύεται ως ο κορυφαίος παίκτης του 2024.

Ο επιθετικός της Αταλάντα ήταν απολαυστικός κατά τη διάρκεια του 2024 πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις σε Ιταλία και Ευρώπη με την Αταλάντα, έχοντας συνολικά 18 γκολ/ασίστ, κερδίζοντας με την αξία του το βραβείο.

𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘𝐌𝐀𝐊𝐄𝐑 🏆👀

Lookman is the @CAF_Online Men’s Player of the Year 🌟🇳🇬@Alookman_ è il Giocatore Africano dell’Anno 🖤💙#CAFAwards2024 #GoAtalantaGo pic.twitter.com/9KtYAENorT

