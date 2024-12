Η μυθική πορεία της Αταλάντα – Μετά το Europa League θέλει και το Scudetto

Η Αταλάντα υποδέχθηκε το βράδυ της Παρασκευής την Μίλαν και επιβεβαίωσε (και) κόντρα στους ροσονέρι πως είναι ασταμάτητη στο φετινό ιταλικό πρωτάθλημα.

Η νίκη των μπεργκαμάσκι με 2-1 έφερε την ομάδα του Μπέργκαμο στην κορυφή της βαθμολογίας και πλέον οι οπαδοί της «φωνάζουν» πως η φετινή Αταλάντα μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» και στην Ιταλία, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο έκανε το μεγάλο «μπαμ» την σεζόν 2023-2024, όταν και κατέκτησε το Europa League.

Η ιστορική ομάδα της Λομβαρδίας δεν έχει καταφέρει ποτέ να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Ιταλία αλλά φέτος οι συνθήκες είναι δίχως άλλο ευνοϊκές.

Μιλάμε άλλωστε για μια ομάδα που έχει πάρει πριν λίγους μήνες ευρωπαϊκό τίτλο και που τώρα δείχνει ικανή να σηκώσει το βάρος του πρωταθλητισμού, ν’ αντέξει στην πίεση.

Atalanta win their NINTH straight Serie A game to go top of the table having played a game more than Napoli.

In that span:

🔹 GF: 27

🔹 GA: 5

