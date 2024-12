Πώς το σήριαλ Black Doves ανατρέπει το στερεότυπο του «καλύτερου γκέι φίλου»

Το Black Doves, με την Κίρα Νάιτλι στον ρόλο μιας κατασκόπου της οποίας η κάλυψη πρόκειται να αποκαλυφθεί και τον Μπεν Γουίσοου στον ρόλο του εκτελεστή, μέντορα και έμπιστου που έρχεται να τη σώσει, μετά τα εντυπωσιακά πρώτα επεισόδια, «ξεφεύγει από τις ράγες».

Ένα στοιχείο που παραμένει σταθερό, ωστόσο, είναι η μπλαζέ προσέγγιση της σειράς σε έναν τύπο χαρακτήρα που κάποτε θα αντιμετωπιζόταν ως βοηθός, κωμική ανακούφιση ή «εξωτικό κατοικίδιο»: ο γκέι καλύτερος φίλος.

«Μου αρέσει που είναι απλά ένας γκέι που πυροβολεί ανθρώπους», μου είπε ο Γουίσοου, που υποδύεται τον Σαμ.

«Παραδίδει πρόστυχους queer αντι-ήρωες…»

Ο Σαμ, ωστόσο, δεν είναι ο μόνος queer χαρακτήρας στη σειρά: υπάρχει επίσης ένα μικρό μέρος από λεσβίες δολοφόνους. Όλοι αυτοί θα έμοιαζαν με έναν απλό συμβολισμό, αν ο Σαμ και η παρέα του δεν ήταν ζωντανές, ζωτικές δημιουργίες με αποδεδειγμένη κοινωνική και σεξουαλική ζωή.

Ο Σαμ έχει ακόμη και ο ίδιος γκέι φιλαράκια καθώς και έναν πρώην κολλητό του, η παρουσία του οποίου περιπλέκει την ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής του εκτελεστή.

Τίποτα από αυτά δεν θα είναι νέο για όσους γνωρίζουν τον δημιουργό της σειράς, τον Τζο Μπάρτον. Το Black Doves είναι κομμένο από το ίδιο ύφασμα με προηγούμενες δουλειές όπως το Giri/Haji και το The Bastard Son & The Devil Himself, γεγονός που οδήγησε τον Μπάρτον να επαινεθεί πρόσφατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το γεγονός ότι «με συνέπεια παραδίδει πρόστυχους queer αντι-ήρωες… Αυτό είναι συμμαχία!».

Αντίο στερεότυπα

Γράφοντας το ρόλο του Σαμ στο Black Doves, ο Μπάρτον αποφεύγει όλες τις παγίδες του παλιού «καλύτερου γκέι φίλου», ο οποίος συνήθως υπήρχε απλώς για να κάνει τον straight πρωταγωνιστή να φαίνεται πιο ενδιαφέρων ή συμπονετικός μέσω της συσχέτισης.

Ή απλά πιο ευθύς. Σκεφτείτε τις ταινίες I Love You, Man και Mrs Doubtfire, οι οποίες περιλαμβάνουν και οι δύο έναν γκέι που εκπληρώνει τον ίδιο σκοπό με αυτόν του «καλύτερου γκέι φίλου»: δηλαδή, να υποδείξει στο κοινό ότι οι κύριοι χαρακτήρες δεν είναι «αδερφές».

Οι «καλύτεροι γκέι φίλοι» συνήθως επιτρέπεται να είναι ανοιχτοί σχετικά με τη σεξουαλικότητά τους, εφόσον δεν υπάρχουν σημαντικές σωματικές σχέσεις στο προσκήνιο. Η υπόθεση ήταν ότι είχαν ελάχιστη έως ανύπαρκτη ύπαρξη όταν δεν παρείχαν παρηγοριά στον πρωταγωνιστή, όπως κάνει ο Τζέιμς Κόκο με τη Μάρσα Μέισον στην κωμωδία του Νιλ Σάιμον «Μόνο όταν γελάω» του 1981.

«Γιατί δεν παντρευόμαστε;» ρωτάει η Μέισον, στην οποία απαντά ο Κόκο: «Επειδή εγώ είμαι γκέι και εσύ είσαι αλκοολική και θα είχαμε πρόβλημα να βάλουμε τα παιδιά μας σε ένα αξιοπρεπές σχολείο».

Μοιάζει με τον Citizen Kane των ταινιών για τους «καλύτερους γκέι κολλητούς»

Αν οι «καλύτεροι γκέι κολλητοί» υπήρχαν πέρα από αυτά τα όρια, η σεξουαλικότητά τους έπρεπε να είναι με κάποιο τρόπο ένα θέμα ή ένας αφηγηματικός καταλύτης, όπως στην περίπτωση του The Object of My Affection, το οποίο αναρωτιέται τι θα συνέβαινε αν μια στρέιτ γυναίκα (Τζένιφερ Άνιστον) το έκανε με τον γκέι κολλητό της (Πολ Ραντ).

Αυτή η ταινία μοιάζει με τον Citizen Kane των ταινιών για τους «καλύτερους γκέι κολλητούς» δίπλα στο The Next Best Thing, το οποίο χρησιμοποίησε το ίδιο αφηγηματικό πρότυπο προσπαθώντας να εξαργυρώσει τη δουλειά του Ρούπερτ Έβερετ στο My Best Friend’s Wedding. Το The Next Best Thing τον συνέδεσε με τη Μαντόνα, αλλά παρέλειψε να δώσει στον χαρακτήρα του οποιαδήποτε χαρακτηριστικά πέρα από το ότι είναι γκέι.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Black Doves / Netflix