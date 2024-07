Nέο ντοκιμαντέρ για τον Αβραάμ Λίνκολν δείχνει ότι είχε μυστική, γκέι σεξουαλική ζωή

Το ντοκιμαντέρ Lover of Men: The Untold History of Abraham Lincoln ανοίγει την κουρτίνα της ιδιωτικής ζωής του προέδρου του 19ου αιώνα και εξετάζει τις σχέσεις του Λίνκολν με τους άνδρες πριν εκλεγεί πρόεδρος το 1860.

Σε σκηνοθεσία του σκηνοθέτη Shaun Peterson, το Lover of Men περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πάνω από δώδεκα μελετητές, ιστορικούς και ειδικούς στη ζωή του Λίνκολν. Το τρέιλερ τονίζει τη σχεδόν μυθική του υπόσταση στην αμερικανική κουλτούρα.

«Προκαλεί το κοινό να σκεφτεί γιατί έχουμε μια τόσο περιορισμένη άποψη για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα»

Η ταινία εμβαθύνει «στην ιστορία της ανθρώπινης σεξουαλικής ρευστότητας και εστιάζει στις βαθιές διαφορές μεταξύ των σεξουαλικών ηθών του 19ου αιώνα και εκείνων που έχουμε σήμερα. Η ταινία συμπληρώνει ένα σημαντικό κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας που λείπει και προκαλεί το κοινό να σκεφτεί γιατί έχουμε μια τόσο περιορισμένη άποψη για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα» γράφει το κείμενο που συνοδεύει την ταινία.

«Η ιστορία όπως την αφηγούνται διακεκριμένοι μελετητές του Λίνκολν και ιστορικοί από το Χάρβαρντ, το Κολούμπια, το Μπράουν, το Γουέλσλι και το Ράτγκερς, με φωτογραφίες και επιστολές που δεν έχουν δει ποτέ πριν το φως της δημοσιότητας, η ταινία περιγράφει λεπτομερώς τις ρομαντικές σχέσεις του Λίνκολν με άνδρες».

Δείτε το τρέιλερ

«Χρόνια στα σκαριά»

Ένας εμπειρογνώμονας συνοψίζει τα εξής: «Ο Λίνκολν πιθανότατα κοιμήθηκε στο ίδιο κρεβάτι με περισσότερους άνδρες από ό,τι με γυναίκες».

Η σεξουαλικότητα του Λίνκολν έχει εξεταστεί με την πάροδο των χρόνων, μεταξύ άλλων σε ένα αφιέρωμα του 1999 στο περιοδικό Salon και σε ένα βιβλίο του 2005 από τον συγγραφέα Clarence Arthur Tripp με τίτλο The Intimate World of Abraham Lincoln (Ο οικείος κόσμος του Αβραάμ Λίνκολν).

«Χρόνια στα σκαριά… το έργο πάθους μου ήρθε στη ζωή», έγραψε ο σκηνοθέτης Peterson στο Instagram για την ταινία τον Μάιο.

*Με στοιχεία από pagesix.com και people.com