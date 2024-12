«Μεταξύ σφύρας και άκμονος» – Η Συρία, το παλαιστινιακό και οι νέες «Συμπληγάδες» στη Μέση Ανατολή

Εν μέσω καταιγιστικών εξελίξεων στο συριακό και με βασικό προορισμό του την Τουρκία, ο απερχόμενος ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είχε την Ιορδανία ως πρώτο σταθμό στη νέα περιοδεία του στη Μέση Ανατολή -δωδέκατη μετά την περσινή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Όχι τυχαία.

Όμορο της Συρίας, το Χασεμιτικό Βασίλειο αποφασίστηκε να φιλοξενήσει αυτό το Σαββατοκύριακο -πρώτο μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ- έκτακτη σύνοδο με τη συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών και αξιωματούχων δυτικών και περιφερειακών κρατών.

Από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, το Ιράκ, τον Λίβανο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και την Τουρκία, μέχρι τις ΗΠΑ, την ΕΕ και τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Συρία.

Ως επίκεντρο των συνομιλιών αναφέρθηκε «η υποστήριξη μιας πολιτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς, σύμφωνα με την απόφαση 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», που οριοθετεί το πλαίσιο για συνολική και βιώσιμη πολιτική λύση στο συριακό.

Χρονολογείται ωστόσο από το 2015…

Ως νέος στόχος αναφέρεται «η δημιουργία ενός μεταβατικού πλαισίου που θα ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες του συριακού λαού και επιδίωξη την ανοικοδόμηση των κρατικών θεσμών, τη διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Συρίας» και «των δικαιωμάτων όλων των πολιτών».

Για την απερχόμενη προεδρία του 82χρονου Τζο Μπάιντεν είναι το αμφιλεγόμενο κληροδότημά της, ενόψει της επανόδου του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία των ΗΠΑ.

Για την Ευρώπη, είναι η διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, πολιτικοοικονομικής αβεβαιότητας στην ΕΕ -και δη στον γαλλογερμανικό άξονα- και ενός εντεινόμενου πολιτικού pressing από την Ακροδεξιά.

Για την Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν, είναι η ενίσχυση του περιφερειακού ρόλου της, με παγίωση του νεοθωματικού οράματός της.

Για τις αραβικές μοναρχίες, και ειδικά για τον Ιορδανό βασιλιά Αμπντάλα Β’, είναι η αβέβαιη επόμενη ημέρα στη Συρία και στο παλαιστινιακό, στην εποχή Τραμπ 2.0.

Παρά την ειρηνευτική συμφωνία από το 1994 με το Ισραήλ, τον ρόλο του ως θεματοφύλακα των ιερών τόπων στην Ιερουσαλήμ και έδρα του πρώτου γραφείου συνδέσμου του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή, το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας -εκ των βασικών μεσολαβητών για το παλαιστινιακό- θεωρείται σε αυτή τη φάση ο οιονεί επόμενος αδύναμος αραβικός «κρίκος» στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της Μέσης Ανατολής.

Το σκηνικό συνθέτουν οι αυξανόμενες εσωτερικές προκλήσεις -με καλπάζοντα πληθωρισμό, διογκούμενο χρέος, ανεργία και κλυδωνιζόμενη εσωτερική συνοχή σε μια χώρα με σημαντικό ποσοστό Παλαιστινίων κατοίκων και κοινοβουλευτική παρουσία πια της Μουσουλμανικής Αδελφότητας- συνδυαστικά με τις περιφερειακές γεωπολιτικές μεταβλητές.

Εκτείνονται από την αλλαγή των δεδομένων στα όμορα συριακά εδάφη με την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, καθώς και τις ακόμη άδηλες εξελίξεις στην επίσης γειτονική κατεχόμενη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και στον παλαιστινιακό θύλακα της Λωρίδας της Γάζας.

Πολλώ μάλλον ενόψει της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι ο πρώην και επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα επαναφέρει στο «τραπέζι» τη λεγόμενη «Συμφωνία του Αιώνα».

Στην πρώτη προεδρική θητεία Τραμπ, αποτελούσε μια επιχειρηματικού τύπου προσέγγιση της ειρήνευσης τη Μέση Ανατολή, με εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Αράβων.

Αυτό, δε, σε όρους οικονομίας, με στόχο την περιφερειακή απομόνωση του Ιράν και με το παλαιστινιακό ως υποσημείωση, στο πλαίσιο μιας συνομοσπονδίας με την Ιορδανία.

Έκτοτε τα δεδομένα έχουν αλλάξει δραματικά επί του πεδίου, ενόσω η σταθερότητα της Ιορδανίας είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ασφάλεια του Ισραήλ όσο και για τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Η ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία αναβιώνει τους φόβους ενός περιφερειακού ντόμινο αποσταθεροποίησης, με φόντο τον αναθεωρητισμό της σημερινής ηγεσίας του Τελ Αβίβ -η οποία έχει το βλέμμα της σταθερά εστιασμένο στο Ιράν- και τα μαξιμαλιστικά σχέδια της συγκυβερνώσας ακροδεξιάς στο Ισραήλ, καταρχάς για τα παλαιστινιακά εδάφη.

