Περνώ κυρίως μόνη μου καλά – Ο γυναικείος οργασμός έχει συνταγή επιτυχίας

Ο οργασμός συχνά θεωρείται θέμα ταμπού, αλλά κάνεις δεν καταλαβαίνει γιατί. Μια νέα μελέτη μάλιστα, αποκάλυψε πως ακριβώς αυτό είναι που πρέπει κάποια να αποφεύγει για να επιτύχει τον γυναίκειο οργασμό.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Essex εξέτασαν 360 γυναίκες σχετικά με τις σεξουαλικές τους εμπειρίες με σκοπό να διαλευκάνουν το αιώνιο μυστήριο του πώς μπορεί να επιτύχει κανείς τον «μικρό θάνατο», αλά γαλλικά.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι γυναίκες που καταφέρνουν να έρθουν συχνότερα σε οργασμό έχουν υψηλότερα επίπεδα μιας αίσθησης γνωστής ως «ενδοαντίληψη».

Σταματήστε να σκέφτεστε και «ακούστε» το σώμα σας

Ο οργασμός εξαρτάται από την ικανότητα να αισθάνεστε και να ερμηνεύετε σήματα από το εσωτερικό του σώματός σας, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αναπνοή, η πείνα και ο πόνος.

«Οι γυναίκες πρέπει να βγουν από το μυαλό τους και να μπουν στο σώμα τους προκειμένου να έχουν συχνότερους και ικανοποιητικότερους οργασμούς», δήλωσε η Δρ Μέγκαν Κλαμπούντε, επικεφαλής της μελέτης.

«Ο οργασμός είναι πιο συχνό φαινόμενο και πιο ικανοποιητικος όταν μια γυναίκα είναι σε θέση να επικεντρωθεί στο πώς αισθάνεται το σώμα της. Η μελέτη αυτή είναι σημαντική επειδή οι περισσότερες έρευνες που εξετάζουν τους οργασμούς στις γυναίκες έχουν επικεντρωθεί στη δυσλειτουργία τους».

Το οργασμικό χάσμα

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται ευρέως ως η κορυφή της απόλαυσης, προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι όσον αφορά τον οργασμό, οι γυναίκες χάνουν.

Πέρυσι, η Durex διεξήγαγε έρευνα σε 2.000 Βρετανούς σχετικά με τις σεξουαλικές τους εμπειρίες και διαπίστωσε ότι οι άνδρες έχουν τέσσερις φορές περισσότερους οργασμούς από τις γυναίκες κατά μέσο όρο.

Ωστόσο, οι προηγούμενες έρευνες σχετικά με αυτό το λεγόμενο «οργασμικό χάσμα» έτειναν να επικεντρώνονται στην οργασμική δυσλειτουργία των γυναικών.

Αν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς

«Το να εστιάζουμε μόνο στην οργασμική δυσλειτουργία στις γυναίκες αποτελεί πρόβλημα, διότι υπάρχουν πολύ λίγες έρευνες που καταδεικνύουν τη φυσιολογική διαδικασία του οργασμού για τις γυναίκες, πόσο μάλλον που καταδεικνύουν τρόπους με τους οποίους οι γυναίκες μπορούν να εμπλουτίσουν τους οργασμούς τους», δήλωσε η Δρ Κλαμπούντε.

Στη νέα τους μελέτη, οι ερευνητές έθεσαν ως στόχο να κατανοήσουν γιατί ορισμένες γυναίκες είναι σε θέση να επιτυγχάνουν συχνότερους οργασμούς από άλλες.

Περνώ κυρίως μόνη μου καλά

Η ομάδα επιστράτευσε 360 γυναίκες, οι οποίες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις σεξουαλικές τους εμπειρίες – τόσο σόλο όσο και με σύντροφο – και τα επίπεδα ενδοσυνείδησης.

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι γυναίκες πετύχαιναν οργασμό περίπου 20% συχνότερα μόνες τους.

Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα ενδοαντίληψης συνδέονταν με το πόσο ικανοποιητικοί ήταν οι οργασμοί.

«Η ικανότητα των γυναικών να εστιάζουν την προσοχή τους στις εσωτερικές σωματικές αισθήσεις τους και να τις εμπιστεύονται, σχετίζεται επίσης με την αυξημένη ικανοποίηση από τον οργασμό», δήλωσε Δρ Κλαμπούντε.

«Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για τις γυναίκες και τους συντρόφους τους να εμπιστεύονται τις εσωτερικές σωματικές εμπειρίες της γυναίκας κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών επαφών. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της οργασμικής ικανοποίησης τόσο για την ‘σόλο’ απόλαυση, όσο και για τα συντροφικά σεξουαλικά πλαίσια».

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα ενισχύσουν τη σεξουαλική ικανοποίηση τόσο των ίδιων των γυναικών όσο και των συντρόφων τους.

«Η καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας προς τον οργασμό για τις γυναίκες θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση της ευημερίας τους, εκτός από την ενίσχυση της ικανοποίησης των σχέσεων των γυναικών και των συντρόφων τους», πρόσθεσε η Δρ Κλαμπούντε.

*Πηγή: University of Essex| Φωτογραφία εξωφύλλου: Στιγμιότυπο από την ταινία Portait of a Lady on Fire