Η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ δεν ήξερε ότι την χαρακτήριζαν σύμβολο του σεξ στα 90s – «Απλά το δέχτηκα»

Η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ σκέφτεται την πρώην θέση της ως teen-idol τη δεκαετία του ’90 και μιλάει για αυτό στο People.

Αφού έκανε την εμφάνισή της στο εφηβικό δράμα του Fox «Μόνοι στο Σπίτι» στη δεύτερη σεζόν ως Σάρα Ριβς, το 1995, η ηθοποιός εδραίωσε τη δημοτικότητά της δύο χρόνια αργότερα, όταν πήρε το ρόλο της Τζούλι Τζέιμς στο «Ξέρω τι έκανες πέρυσι το καλοκαίρι».

Καθώς το αστέρι της συνέχισε να ανεβαίνει στην εφηβεία και μετά στη δεκαετία των είκοσι, η βιομηχανία του θεάματος άρχισε να βλέπει τη Χιούιτ ως σύμβολο του σεξ, τις συνέπειες αυτού, όμως, η ίδια η ηθοποιός δεν τις αντιλαμβανόταν εκείνη την εποχή.

«Δεν ήξερα πραγματικά τι συνέβαινε», λέει η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ στο αμερικανικό περιοδικό People. «Ήμουν αρκετά αθώα και δεν ήξερα πραγματικά τίποτα για τη σεξουαλικότητά μου, όμως ήμουν στο εξώφυλλο του Maxim.

»Απλά το δέχτηκα. Απλά ήξερα ότι καθώς προχωρούσα, τα ρούχα στις φωτογραφήσεις γίνονταν όλο και μικρότερα και ήξερα ότι ο αδελφός μου ανησυχούσε περισσότερο και η μαμά μου έλεγε: “Ουάου, τι συμβαίνει εδώ;”.

»Τώρα, κοιτάζω πίσω και λέω “αυτό παραπάει”».

«Εκείνη την εποχή, έπρεπε να απαντήσεις ή να γελάσεις»

Παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ των New York Times-Hulu «Framing Britney Spears» (2021), η Χιούιτ λέει ότι μπορούσε να ταυτιστεί με πολλά από όσα πέρασε η ποπ σταρ στη δημοσιότητα.

«Είπε ότι ο κόσμος μιλούσε πάντα για το στήθος της, και γυρνάω πίσω και κοιτάζω τις συνεντεύξεις και τις ερωτήσεις που μου έκαναν ως παιδί και είναι τρελό», λέει η Χιούιτ.

«Τα πράγματα που επιτρεπόταν στους ανθρώπους να σου λένε σε μια συνέντευξη ήταν σίγουρα άγρια. Τώρα θα έλεγα: “Κύριε, όχι, ευχαριστώ. Αυτή δεν είναι μια ερώτηση που θα απαντηθεί σήμερα το απόγευμα”. Αλλά εκείνη την εποχή, έπρεπε να απαντήσεις ή να γελάσεις».

«Δε χρειάζεται να είσαι σέξι»

Αν μπορούσε να δώσει μια συμβουλή στον 18χρονο εαυτό της, η Χιούιτ λέει ότι θα της το έλεγε: «Δε χρειάζεται να είσαι σέξι».

«Θα της έλεγα να ηρεμήσει, ότι θα είναι ακόμα εδώ στα 45 της», προσθέτει. «Νομίζω ότι αυτό ήταν που με πανικόβαλε περισσότερο στα 18 μου. Ήταν σαν, ‘Πόσο καιρό θα διαρκέσει αυτό;’. Τώρα, στα 45 μου, θα έλεγα σε αυτό το κορίτσι: “Το έχουμε. Θα είμαστε εδώ για λίγο καιρό”».

«Πρέπει να είμαι πρώτα μητέρα και μετά ηθοποιός»

Σίγουρα φέτος ήταν μια πολυάσχολη χρονιά για τη Χιούιτ, η οποία πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο της Inheriting Magic: My Journey Through Grief, Joy, Celebration, and Making Every Day Magical, ενώ η νέα χριστουγεννιάτικη ταινία της Lifetime The Holiday Junkie κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου. Επιπλέον, από το 2018 πρωταγωνιστεί στο τηλεοπτικό δράμα 9-1-1 ως η Μάντι Χαν.

Καθώς μεγαλώνει, η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ – που έχει μια κόρη, την Ότομ, 11 ετών, και δύο γιους, τους Άτικους, 9 ετών, και Έινταν, 3 ετών, με τον σύζυγό της Μπράιαν Χάλισέϊ, 46 ετών – λέει ότι της είναι πιο εύκολο να λέει «όχι» σε εργασιακές συνθήκες.

«Θέλω να πω, τώρα πρέπει να λέω όχι σε ορισμένα πράγματα λόγω των παιδιών μου» εξηγεί.

«Επίσης, δεν βάζω τον εαυτό μου σε πράγματα που θα ήταν ενοχλητικά ή επιζήμια για εκείνα. Πρέπει να είμαι πρώτα μητέρα και μετά ηθοποιός. Θέλω τα παιδιά μου να νιώθουν ότι βρίσκονται πρώτα στον μικρό μας κόσμο».

«Πραγματικά ενθουσιασμένη και εξαιρετικά ευγνώμων»

Το 2025, η Χιούιτ ακολουθεί νέα όνειρα, όπως την επέκταση του «Holiday Junkie» σε ένα ολοκληρωμένο εμπορικό σήμα. Σκέφτεται επίσης να επιστρέψει στο επερχόμενο reboot του «Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι».

Εν τω μεταξύ, κάνει έναν απολογισμό όλων όσων κατάφερε τον τελευταίο χρόνο.

«Όταν κάθισα με τον πίνακα οράματός μου για το 2024, αυτό ήθελα», λέει.

«Ήθελα να συμβούν όλα αυτά τα πράγματα και ήθελα να τελειώσει η χρονιά με την αίσθηση ότι το brand ‘Holiday Junkie’ είναι καθ’ οδόν.

»Είμαι σε θέση να είμαι μαμά και ταυτόχρονα αυτό το πρόσωπο που οι άνθρωποι με γνωρίζουν εδώ και πολύ καιρό, αλλά τοποθετόντας το με έναν τρόπο που να συνδυάζονται και τα δύο. Αισθάνομαι πραγματικά ενθουσιασμένη και εξαιρετικά ευγνώμων».

*Το «The Holiday Junkie» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου στις 8 μ.μ. ET στο Lifetime.

*Με στοιχεία από people.com \ Αρχική Φωτό: H Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ σε φωτογράφιση του περιοδικού Maxim στα 90s / Photo: YouTube