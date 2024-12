Οι επιβάτες της American Airlines βίωσαν στιγμές τρόμου την Πέμπτη (12/12), όταν ένα πουλί συγκρούστηκε με το αεροπλάνο, συγκεκριμένα με τον κινητήρα του.

Το αεροσκάφος είχε μόλις απογειωθεί από το αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη.

Η πτήση 1722 απογειώθηκε από το LGA λίγο μετά τις 7:20 μ.μ. και είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Charlotte Douglas στη Βόρεια Καρολίνα λιγότερο από δύο ώρες αργότερα, αλλά το αεροπλάνο μετά βίας πέρασε τη νότια ακτή του Long Island πριν αναγκαστεί να εκτραπεί και να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο JFK, σύμφωνα με την παρακολούθηση της πτήσης.

Ένα πουλί χτύπησε τον κινητήρα του Airbus A321 προκαλώντας σοβαρή ζημιά που κατέστησε τον δεξιό κινητήρα εντελώς άχρηστο, ανέφερε η Αρχή Λιμένων της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ.

Το αεροπλάνο στη συνέχεια προσγειώθηκε με ασφάλεια χωρίς κανέναν τραυματισμό επιβάτη.

Ένα σουρεαλιστικό βίντεο, που καταγράφηκε από έναν επιβάτη, δείχνει τη στιγμή που το πουλί εισχωρεί στον κινητήρα του αεροπλάνου.

