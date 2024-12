«Αποκαλύψτε το όνομά της» – Ο Jay-Z αιτήθηκε απόρριψη της αγωγής που τον κατηγορεί για βιασμό 13χρονης

Ο Jay-Z κατηγορείται για τον βιασμό ενός 13χρονου κοριτσιού. Σύμφωνα με μια αγωγή που κατατέθηκε την Κυριακή, ο ράπερ βρισκόταν μαζί με τον επίσης κατηγορούμενο για βιασμούς γυναικών και ανηλίκων Sean «Diddy» Combs σε ένα πάρτι μετά τα MTV Video Music Awards του 2000.

Μετά την ανακοίνωση του στη Daily Mail πως ανησυχεί για το τι θα πει στα παιδιά του και πώς, αλλά και τους ισχυρισμούς πως ο δικηγόρος της ενάγουσας είναι γνωστός για τέτοιες υποθέσεις όπου έχουν ως μόνο σκοπό να στοχοποιήσουν με ψευδείς πληροφορίες διάσημα άτομα στο όνομα των χρημάτων, εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μια μέρα μετά την αγωγή στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Mufasa: The Lion King», στην οποία συμμετέχουν η κόρη και η σύζυγός του, σαν να μην συνέβη τίποτα.

