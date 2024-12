Γιατί ο Μασκ δεν μπορεί να μειώσει τις δαπάνες της NASA

Ο Τζάρεντ Ισαάκμαν, ένας δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας που προτάθηκε στις 4 Δεκεμβρίου ως η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για τη διοίκηση της NASA, είναι τόσο ενθουσιώδης με το διάστημα που έχει ξοδέψει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από δικά του χρήματα για να πάει εκεί όχι μία, αλλά δύο φορές.

Αλλά ο Ισαάκμαν δεν πήγε στο διάστημα χρησιμοποιώντας πύραυλο της NASA.

Αντ’ αυτού αγόρασε τα διαστημόπλοια από την SpaceX, μια ιδιωτική εταιρεία της οποίας οι φθηνοί, επαναχρησιμοποιήσιμοι εκτοξευτές έχουν φέρει επανάσταση στη διαστημική επιχείρηση.

Αυτές οι εμπειρίες φαίνεται ότι θα επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο ο Ισαάκμαν θα διοικήσει τη NASA.

Ο ιδιοκτήτης της SpaceX, Έλον Μασκ με τον οποίο ο Ισαάκμαν βρίσκεται κοντά, είναι ο ένας από τους δύο επικεφαλής του νέου Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), μιας προεδρικής συμβουλευτικής επιτροπής που έχει αναλάβει να περιορίσει τις σπάταλες κυβερνητικές δαπάνες.

Στην θεωρία η μείωση δαπανων ακούγεται ως εύκολη υπόθεση σπατάλης και η NASA προσφέρει πολλούς στόχους για περικοπές.

Ωστόσο, όπως είναι πιθανό να ανακαλύψουν τόσο ο Ισαάκμαν όσο και ο Μασκ, το δύσκολο είναι η μείωση της σπατάλης στην πράξη.

Για να καταλάβουμε γιατί, πρέπει να αναλογιστούμε το Άρτεμις, το καθυστερημένο πρόγραμμα επιστροφής αστροναυτών στη Σελήνη, ύψους 93 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι οργανωμένο γύρω από τον γιγαντιαίο πύραυλο Space Launch System (SLS), ο οποίος κατασκευάζεται από ανακυκλωμένα τμήματα του Space Shuttle, δήθεν για εξοικονόμηση χρημάτων.

Ωστόσο, ο γενικός επιθεωρητής της NASA υπολογίζει ότι οι τέσσερις πρώτες πτήσεις θα κοστίσουν 4,1 δισ. δολάρια η καθεμία – ίσως 20 φορές την τιμή ενός από τους πυραύλους Falcon Heavy της SpaceX.

