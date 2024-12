Η επιλογή του ρεπουμπλικάνου εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), ο σερίφης Τσαντ Κρόνιστερ, ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως αποσύρει την υποψηφιότητά του. Πρόκειται για τον δεύτερο αναγγελθέντα διορισμό του κ. Τραμπ που ακυρώνεται (στη φωτογραφία από το Instagram, επάνω, ο Τσαντ Κρόνιστερ).

«Τις τελευταίες ημέρες, καθώς συνειδητοποιούσα τη βαρύτητα αυτής της εξαιρετικά σημαντικής ευθύνης, κατέληξα πως πρέπει ευπειθώς ν’ αποσυρθώ» από τη διαδικασία εξέτασης της υποψηφιότητας για τη θέση, εξήγησε ο κ. Κρόνιστερ, σερίφης κομητείας στη Φλόριντα, μέσω X.

To have been nominated by President-Elect @realDonaldTrump to serve as Administrator of the Drug Enforcement Administration is the honor of a lifetime. Over the past several days, as the gravity of this very important responsibility set in, I’ve concluded that I must respectfully… pic.twitter.com/bvNF8m9Bh4

— Chad Chronister (@ChadChronister) December 3, 2024