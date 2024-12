Σε ένα αιφνιδιαστικό τηλεοπτικό διάγγελμα αργά το βράδυ, ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ κήρυξε στρατιωτικό νόμο, επικαλούμενος την ανάγκη να προστατευθεί το έθνος από τις κομμουνιστικές δυνάμεις της Βόρειας Κορέας και να αντιμετωπιστεί αυτό που περιέγραψε ως «αντικρατικά στοιχεία».

Ο πρόεδρος Γιουν δήλωσε ότι η απόφαση ήταν απαραίτητη για να διαφυλαχθεί η φιλελεύθερη συνταγματική τάξη της χώρας και να απομακρυνθούν οι φιλοβορειοκορεατικές δυνάμεις από τη Νότια Κορέα. Ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε άλλη επιλογή, δεν διευκρίνισε τα μέτρα που θα συνόδευαν την επιβολή στρατιωτικού νόμου.

Άμεσες αντιδράσεις

Πλήθος κόσμου έχει αρχίσει να συγκεντρώνονται έξω από τη Βουλή της Νότιας Κορέας, μετά την επιβολή στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο της χώρας, ενώ οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

Οι πρώτες εικόνες δείχνουν αστυνομικούς να φυλάνε την είσοδο του κοινοβουλίου και να απομακρύνουν βίαια τους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδικές δυνάμεις αναπτύσσονται εντός του κοινοβουλίου, ενώ στρατιωτικά ελικόπτερα κάνουν κύκλους από πάνω.

Η Εθνική Αστυνομική Υπηρεσία συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση.

Ο διοικητής του στρατιωτικού νόμου Στρατού, Στρατηγός Παρκ Αν-σου επιβάλλει αυστηρή λογοκρισία σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και απαγορεύει όλες τις πολιτικές δραστηριότητες, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις και τις λειτουργίες της Εθνοσυνέλευσης, των τοπικών συμβουλίων και των πολιτικών κομμάτων.

Η αντιπολίτευση

Ο Λι Τζάε-Μιούνγκ, ηγέτης της αντιπολίτευσης, μεταδόθηκε σε ζωντανή ροή πάνω από τα οδοφράγματα της Εθνοσυνέλευσης, σε μια δραματική επίδειξη κατά του στρατιωτικού νόμου.

Ο υπουργός Άμυνας καλεί τον στρατό να «βρίσκεται σε ετοιμότητα»

Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap αναφέρει ότι ο υπουργός Άμυνας Κιμ Γιονγκ Χιουν κάλεσε τον στρατό να ενισχύσει την ετοιμότητά του μετά την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου.

Ο Κιμ διέταξε επίσης μια συνάντηση των βασικών διοικητών, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων, επικαλούμενο το υπουργείο Άμυνας.

«Το υπουργείο έχει μεταβεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με όλους τους υπαλλήλους του υπουργείου να διατάσσονται να προσέλθουν στην εργασία τους και τους διοικητές των ταγμάτων και των μεγαλύτερων μονάδων να τίθενται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», ανέφερε το δημοσίευμα.

Οι εξελίξεις στο Κοινοβούλιο

Σύμφωνα με πληροφορίες το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ψηφίζει για να εμποδίσει την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Σε ρεπορτάζ από τη Σεούλ, δημοσιογράφος του Al Jazeera λέει ότι το ερώτημα τώρα είναι αν ο πρόεδρος Γιουν θα εφαρμόσει την ψηφοφορία του κοινοβουλίου καθώς το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας ελέγχεται από την αντιπολίτευση.

I’m at the National Assembly. Reported military chopper flying low. Police with shields. People chanting “open the door” and confronting police, saying, “you are going to regret this. This is a sin that will go down the history.” More on @nknewsorg @southkoreapro pic.twitter.com/xqXeTjuj3V — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) December 3, 2024

Ο Γου Σον Σικ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, είπε ότι η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου έχει καταστεί «άκυρη» αφού η συνέλευση ενέκρινε ψήφισμα που απαιτεί την άρση του με ομοφωνία (190-0).

韓国にはたくさんの国民が出て自分の声を話しています。 韓国は安全です😌 心配いりません😊

In Korea, many people come out and talk about their voices.

In other words, Korea is safe. Don’t worry.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης απαίτησε από τους στρατιώτες και την αστυνομία να εγκαταλείψουν τον χώρο με τους βουλευτές να επευφημούν.

Εντωμεταξύ στρατιωτικά οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους.

Μετά το ψήφισμα, στρατιώτες προχωρούν προς το κεντρικό κτίριο της Εθνοσυνέλευσης.

Τι λέει το Σύνταγμα

Το σύνταγμα της χώρας ορίζει: «Όταν η Εθνοσυνέλευση ζητά την άρση του στρατιωτικού νόμου με την ταυτόχρονη ψήφο της πλειοψηφίας του συνόλου των μελών της Εθνοσυνέλευσης, ο Πρόεδρος πρέπει να συμμορφωθεί».

Το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε ότι και οι 190 νομοθέτες που είναι παρόντες στην 300 εδρών Εθνοσυνέλευση ψήφισαν υπέρ του μέτρου.

Ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος

Ο Χαν Ντονγκ Χουν, ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος της Νότιας Κορέας, δήλωσε ότι λυπάται για τη δήλωση του Γιουν.

Σε μήνυμά του στο Facebook, δήλωσε ότι ο στρατιωτικός νόμος δεν ισχύει πλέον μετά την ψηφοφορία της Εθνοσυνέλευσης.

Ο Χαν δήλωσε ότι η άσκηση δημόσιας εξουσίας από τον στρατό και την αστυνομία με το πρόσχημα του στρατιωτικού νόμου είναι παράνομη και προέτρεψε έντονα ενάντια σε κάθε ενέργεια που μπορεί να παραβιάζει τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολιτών.