Αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε στο Οχάιο των ΗΠΑ, όπου μία 27χρονη σκότωσε και έφαγε μία γάτα. Η Αλέξις Φέρελ κατηγορήθηκε για κακούργημα πέμπτου βαθμού και ομολόγησε την πράξη της.

Συγκεκριμένα, η παραδέχτηκε ότι κακοποίησε το άτυχο ζώο και καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με εγγύηση 100 χιλιάδων δολαρίων.

«Για εμένα, αποτελείτε έναν μεγάλο κίνδυνο για την κοινότητά μας… Βρίσκω αποκρουστική την ιδέα ότι κάποιος θα έκανε κάτι τέτοιο ποτέ σ’ ένα ζώο. Ένα ζώο είναι σαν παιδί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε ή όχι», της είπε ο δικαστής, σύμφωνα με τη New York Post.

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να εκφράσω την απογοήτευση, το σοκ, την αποστροφή που μου προκαλεί αυτή η εγκληματική ενέργεια. Έχετε ντροπιάσει αυτή την κομητεία, αυτό το έθνος. Το πιο σημαντικό, έχετε ντροπιάσει τον εαυτό σας».

Grisly video emerges of Ohio woman allegedly killing, eating cat — but not a migrant in Springfield https://t.co/pgi1CTDxw3 pic.twitter.com/Q9j2A3LIHU

— New York Post (@nypost) September 12, 2024