Μία ακόμη απίστευτη κτηνωδία, σημειώθηκε στις ΗΠΑ με θύματα γατάκια, τα οποία ένας 22χρονος τα έπνιγε ή τα έψηνε στο φούρνο μικροκυμάτων.

Η βοηθός εισαγγελέα της κομητείας Cook στο Σικάγο, Sarah Dale-Schmidt, ανέπτυξε τις φρικιαστικές, σπαρακτικές λεπτομέρειες των ισχυρισμών κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την εγγύηση του 22χρονου, το απόγευμα της Τρίτης. Είπε ότι μερικά από τα γατάκια πνίγηκαν, ενώ άλλα μπορεί να είχαν ψηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων.

Η εισαγγελέας διέταξε τον 22χρονο να καταβάλει εγγύηση ύψους 7.500 δολαρίων για να αφεθεί ελεύθερος με ηλεκτρονική παρακολούθηση. Αν πληρώσει και αφεθεί ελεύθερος θα του απαγορευτεί η οποιαδήποτε σχέση με ζώα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το cwbchicago.com, η φρίκη αποκαλύφθηκε όταν η σύντροφος του Μάρτελ υποπτεύθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά τον Μάιο, όταν της έστειλαν βίντεο με τον 22χρονο να πετάει μια μαξιλαροθήκη στη λίμνη Μίσιγκαν μέσα στην οποία, όπως της είπαν, είχε βάλει τη Σέλι, το γατάκι που μόλις είχε αποκτήσει.

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της Σέλι, ο Μάρτελ είχε αγοράσει ένα άλλο γατάκι το οποίο ονομάτισε επίσης Σέλι.

Όπως αποδείχθηκε, κάθε φορά που σκότωνε μια από τις γάτες, αγόραζε άλλη για να μην αντιλαμβάνεται η μητέρα του τη φρίκη.

Οι υποψίες πολλαπλασιάστηκαν όταν στις 3 Ιουνίου η σύντροφος του 22χρονου, ο οποίος είχε καταναλώσει αλκοόλ και είχε κάνει χρήση ναρκωτικών, τον είδε να βγάζει από τη γεμάτη νερό μπανιέρα το γατάκι και να προσπαθεί να του κάνει ΚΑΡΠΑ με τον αντίχειρά του.

Δύο ημέρες μετά, στις 5 Ιουνίου, ο 22χρονος ενημέρωσε τη σύντροφό του ότι είχε αγοράσει άλλο γατάκι το οποίο, όπως της είπε, ήθελε να το μάθει να κολυμπάει. Λίγες ώρες αργότερα, όπως κατέθεσε η σύντροφός του, ο 22χρονος εμφανίστηκε με μια σακούλα με ένα αντικείμενο που έμοιαζε με γάτα την οποία και πέταξε στον κάδο απορριμμάτων.

Όταν εκείνη του ζήτησε να σταματήσει, ο Μάρτελ την έδιωξε από το σπίτι του αλλά στη συνέχεια της ζήτησε χρήματα για να πάρει άλλο ένα γατάκι το οποίο σκότωσε πάλι στο μπάνιο, επειδή λέρωσε το πιάτο με το φαγητό της. Το παζλ της φρίκης ολοκληρώθηκε με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που βρήκε η σύντροφος του στο τηλέφωνό του. Σε μία από αυτές φαινόταν ένα γατάκι με λεζάντα «λίγο πριν το δολοφονήσω».

Όπως είπε, μάλιστα, στη σύντροφό του, του άρεσε να σκοτώνει γάτες» και ήταν έτσι από τα 8 του χρόνια.

A Wicker Park man is charged with killing 6 kittens since May, replacing each with a look-alike found on Craigslist so his mom wouldn’t get suspicious

NOTE: We have withheld the most gruesome details, but the story is still disturbing. Discretion advisedhttps://t.co/s2Tb1Lm6WB

— CWBChicago (@CWBChicago) July 12, 2023