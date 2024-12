Lenny Kravitz: Οι συγκινητικές ευχές για τα γενέθλια της κόρης του

O Lenny Kravitz έχει αδυναμία στην 36χρονη κόρη του. Με αφορμή τα γενέθλια της, ο 60χρονος ροκ σταρ, δημοσίευσε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία εκείνου και της Zoë όταν εκείνη ήταν μικρούλα. Ο τραγουδιστής έχει αποκτήσει την κόρη του με την πρώην σύντροφο του Lisa Bonet.

Η τρυφερή ανάρτηση του τραγουδιστή με την κόρη του

Στη φωτογραφία βλέπουμε τον τραγουδιστή να κρατά την κόρη του αγκαλιά. Πιο συγκεκριμένα της έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης:

«Χρόνια πολλά για τα γενέθλια της Zoë…. Σε ευχαριστώ που μου έμαθες τι σημαίνει αληθινή αγάπη και χαρά. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για σένα. Σε αγαπώ….. @zoeisabellakravitz», έγραφε η λεζάντα.

Η Zoë Kravitz

Η Zoë Kravitz είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός και μοντέλο. Θεωρείται σύμβολο της νέας γενιάς. Προσπάθησε να μην κάνει PR για τη δημοτικότητα των γονιών της, αλλά τα επιτεύγματα των γονιών της εξακολουθούν να την ακολουθούν.

Η Ζόι Ιζαμπέλλα Κράβιτζ γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου του 1988. Έκανε το ντεμπούτο της στη ρομαντική κωμωδία No Reservations (2007) και έγινε γνωστή ως Angel Salvadore στην ταινία υπερήρωων X-Men: Η Πρώτη Γενιά (2011). Επιπλέον έπαιξε ρόλους όπως την Christina στο The Divergent Series (2014-2016), την Toast the Knowing στο Mad Max: Ο δρόμος της οργής (2015) και την Catwoman στις ταινίες Η Ταινία Lego Batman (2017) και The Batman (2022).