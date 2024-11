Η σεξουαλική βία που δέχονται άνδρες από την Ουκρανία οι οποίοι βρίσκονται υπό ρωσική κράτηση φαίνεται να είναι ανεπαρκώς καταγεγραμμένη, σύμφωνα με τον Al Jazeera.

Ως αιτία είναι ο φόβος «στίγματος και του αντιληπτού εξευτελισμού» που συνδέεται με το έγκλημα, προειδοποιεί υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών.

Ο επίσημος αριθμός των ανδρών που έχουν υποστεί σεξουαλική βία από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, είναι 114.

Ωστόσο ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανότατα μεγαλύτερος, αναφέρει το Ταμείο του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό (UNFPA) .

Η Γενική Εισαγγελία της Ουκρανίας κατέγραψε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και εκείνες 202 γυναικών επιζόντων.

Το UNFPA αναφέρει ότι είναι πιθανό για κάθε περιστατικό που καταγράφηκε, να υπήρχαν άλλες 10 έως 20 περιπτώσεις που δεν καταγγέλθηκαν.

Τον Σεπτέμβριο, η Ανεξάρτητη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας για την Ουκρανία αποκάλυψε τη συστηματική χρήση σεξουαλικής βίας ως μέθοδο βασανιστηρίων, συχνά με στόχο τους άνδρες, σε κέντρα κράτησης από τις ρωσικές αρχές.

Τα ευρήματα της έρευνάς της περιλάμβαναν λεπτομερείς μαρτυρίες από το εσωτερικό των κέντρων κράτησης στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με αναφορές ότι το ανώτερο ρωσικό προσωπικό «διέταξε, ανέχθηκε ή δεν έλαβε κανένα μέτρο» για της εν λόγω μεταχείριση.

Το UNFPA δήλωσε στο Al Jazeera ότι αν και η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων αυτού του εγκλήματος ήταν γυναίκες και κορίτσια, αυτό το είδος βίας χρησιμοποιείται επίσης συνήθως εναντίον ανδρών, αγοριών και ατόμων με διαφορετικές ταυτότητες φύλου.

Όλοι οι επιζώντες σεξουαλικής βίας που σχετίζεται με συγκρούσεις αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια όταν αναζητούν υποστήριξη, δήλωσε ο Μάσιμο Ντιάνα, εκπρόσωπος του UNFPA στην Ουκρανία.

Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν διαρθρωτικά εμπόδια, όπως οι περιορισμένοι πόροι και τα συστήματα που εξακολουθούν να αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του συνεχιζόμενου πολέμου. Όμως υπάρχουν και άλλα εμπόδια που έιναι «βαθιά προσωπικά, ριζωμένα στο στίγμα, τη ντροπή και το φόβο», δήλωσε ο Ντιάνα.

Russia systemically uses sexual torture on male Ukrainian prisoners, including rape, castration, rape and castration threats, electric shocks, genital beatings, repeated forced nudity, and sexualized humiliation.

